Ahogy keddi cikkünkben részletesen beszámoltunk róla, súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesülhet a Győri Audi ETO KC. A dán TV2 Sport hétfői értesülése szerint a klub vezetése akár ötvenszázalékos fizetéscsökkentést is kérhet játékosaitól, és arra is hajlandó lehet, hogy meghatározó kézilabdázóit elengedje, amennyiben más egyesületek kivásárolják őket szerződésükből. A híreket a Nemzeti Sport saját forrásai is megerősítették, azóta pedig két fontos hivatalos reakció is érkezett.

A Győr elismerte a problémákat

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

Elismerte a gazdasági nehézségeket a Győri ETO

A klub kedd este a hivatalos honlapján közzétett közleményben reagált az elmúlt napok híreire, és ezúttal már egyértelműen elismerte, hogy komoly pénzügyi kihívásokkal néz szembe.

„A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja” – áll a közlemény elején.

Az egyesület szerint a gazdasági nehézségek már korábban kialakultak, a vezetőség azonban a szponzorokkal és partnerekkel folytatott tárgyalások során abban bízott, hogy sikerül megnyugtató megoldást találnia. Ezért nem tájékoztatták korábban a nyilvánosságot a problémákról, mivel nem akartak bizonytalanságot kelteni a játékosok, a munkatársak és a szurkolók körében.

A klub hangsúlyozta, hogy az állami szereplőkkel, az önkormányzattal, valamint a meglévő és lehetséges új támogatókkal is folyamatosan egyeztetnek. Új piaci partnereket keresnek, a megállapodások véglegesítése azonban időigényes folyamat.

A klub vezetése nem várja a megoldást, hanem nap mint nap dolgozik érte.

Az ETO a várható következményekre is kitért.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakult helyzet nehéz döntéseket, felelős gazdálkodást és közös erőfeszítéseket követel.”

A győriek leszögezték, hogy továbbra is az elmúlt évtizedekhez méltó szakmai színvonalon és eredményességgel szeretnék képviselni a várost és a magyar sportot, egyúttal megköszönték szurkolóik támogatását.

A közlemény ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen megszorításokra lehet szükség, és a korábban felvetődött fizetéscsökkentést, illetve a játékosok esetleges távozását sem erősítette meg.