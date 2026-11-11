Ahogy keddi cikkünkben részletesen beszámoltunk róla, súlyos pénzügyi nehézségekkel szembesülhet a Győri Audi ETO KC. A dán TV2 Sport hétfői értesülése szerint a klub vezetése akár ötvenszázalékos fizetéscsökkentést is kérhet játékosaitól, és arra is hajlandó lehet, hogy meghatározó kézilabdázóit elengedje, amennyiben más egyesületek kivásárolják őket szerződésükből. A híreket a Nemzeti Sport saját forrásai is megerősítették, azóta pedig két fontos hivatalos reakció is érkezett.
Elismerte a gazdasági nehézségeket a Győri ETO
A klub kedd este a hivatalos honlapján közzétett közleményben reagált az elmúlt napok híreire, és ezúttal már egyértelműen elismerte, hogy komoly pénzügyi kihívásokkal néz szembe.
„A magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása klubunkat rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja” – áll a közlemény elején.
Az egyesület szerint a gazdasági nehézségek már korábban kialakultak, a vezetőség azonban a szponzorokkal és partnerekkel folytatott tárgyalások során abban bízott, hogy sikerül megnyugtató megoldást találnia. Ezért nem tájékoztatták korábban a nyilvánosságot a problémákról, mivel nem akartak bizonytalanságot kelteni a játékosok, a munkatársak és a szurkolók körében.
A klub hangsúlyozta, hogy az állami szereplőkkel, az önkormányzattal, valamint a meglévő és lehetséges új támogatókkal is folyamatosan egyeztetnek. Új piaci partnereket keresnek, a megállapodások véglegesítése azonban időigényes folyamat.
A klub vezetése nem várja a megoldást, hanem nap mint nap dolgozik érte.
Az ETO a várható következményekre is kitért.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakult helyzet nehéz döntéseket, felelős gazdálkodást és közös erőfeszítéseket követel.”
A győriek leszögezték, hogy továbbra is az elmúlt évtizedekhez méltó szakmai színvonalon és eredményességgel szeretnék képviselni a várost és a magyar sportot, egyúttal megköszönték szurkolóik támogatását.
A közlemény ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen megszorításokra lehet szükség, és a korábban felvetődött fizetéscsökkentést, illetve a játékosok esetleges távozását sem erősítette meg.
Milliárdokkal támogatta a város a Győri ETO-t
A klub közleménye mellett a győri önkormányzat reakciója is napvilágot látott. A Nemzeti Sport megkeresésére a városháza tisztázta, hogy nincs tulajdonrésze az ETO női kézilabdacsapatát üzemeltető Győri ETO Kft.-ben, amely százszázalékos egyesületi tulajdonban áll.
Az önkormányzatnak delegált képviselője sincs a klubban, így annak döntéshozatala és gazdálkodása a városvezetéstől függetlenül működik.
„A városvezetés ismeretei megegyeznek azokkal, amelyek a sajtóban eddig megjelentek” – közölték.
A városháza ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Győri ETO-t a város egyik legfontosabb sportegyesületének tekinti, amelyet az elmúlt két évtizedben jelentős összeggel támogatott.
„Tisztában vagyunk vele, hogy az ETO, bár nem az önkormányzat csapata, de a győriek klubja. Ezt fejezi ki az is, hogy az önkormányzat 2006 és 2026 között, húsz év alatt összesen 3.6 milliárd forinttal, mai értékén közel 5.8 milliárd forinttal támogatta az ETO női kézilabdacsapatot.”
A városvezetés azt is egyértelművé tette, hogy jelenleg is érvényes szponzorációs szerződés köti a klubhoz.
„A győri önkormányzat és az ETO KC között érvényes szponzorációs szerződés van hatályban. Az önkormányzat minden, a megállapodásban vállalt kötelezettségét továbbra is teljesíti.”
Az önkormányzat tehát nem jelentett be támogatáscsökkentést vagy a szponzoráció megszüntetését, ugyanakkor új pénzügyi segítséget sem ígért.
Mi lesz a Győr sztárjaival és az Audi támogatásával?
Sajtóértesülések szerint a vezetőség akár ötvenszázalékos fizetéscsökkentést is kérhet a játékosoktól, és több meghatározó kézilabdázó távozása is felmerülhet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a névadó főszponzor Audi 2027-ben lejáró szerződésének meghosszabbítása is bizonytalan.
A klub korábban nem erősítette meg ezeket az értesüléseket, mostani közleményében azonban már elismerte a gazdasági nehézségeket. Azt továbbra sem tudni, pontosan milyen intézkedésekre lesz szükség, és azok hogyan érinthetik a játékoskeretet.