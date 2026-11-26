Fontos segítséget kapott a súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdő Győri Audi ETO KC: a győri közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy a női kézilabdaklub a jövő évre járó 100 millió forintos önkormányzati szponzori támogatást már januárban, egy összegben megkapja. A döntés ugyanakkor feltételekhez kötött.

A Győri Audi ETO KC hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját az elmúlt 13 évben Fotó: Ladóczki Balázs

Pintér Bence polgármester előterjesztését mind a 21 képviselő támogatta. A városvezetés azonban garanciákat vár az egyesülettől: a felnőttcsapatnak le kell játszania a 2026–2027-es idény valamennyi kötelező mérkőzését, be kell fejeznie a szezont, és teljesítenie kell a szponzorációs szerződésben vállalt kötelezettségeit, valamint a városmarketinggel kapcsolatos feladatait is. A polgármester hangsúlyozta, hogy a közpénzből nyújtott támogatásnak ellenőrizhető ellenszolgáltatással kell párosulnia – írja a Kisalföld.

Fizetéscsökkentésre is sor kerülhet a Győri Audi ETO KC-nál

A klub csütörtökön közleményben köszönte meg az önkormányzat segítségét, amely szerintük időt és új lendületet adhat az egyesület jövőjének. A szurkolók összefogását is kiemelték: 111 felajánlásból már csaknem ötmillió forint gyűlt össze. Az ETO azt is közölte, hogy a további szponzori tárgyalásai biztatóan haladnak.

A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes győri klub novemberben hozta nyilvánosságra, hogy a támogatási rendszer változása miatt rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került. A hírek szerint jelentős költségcsökkentésre, fizetéscsökkentésekre és akár meghatározó játékosok távozására is sor kerülhet. A mostani döntés tehát fontos átmeneti segítséget jelenthet, de önmagában még nem oldja meg az ETO gazdasági problémáit.