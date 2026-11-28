Egy összegben folyósítja januárban az önkormányzat a Győri Audi ETO Kézilabda Klubnak a szerződés szerinti éves szponzorációs pénzét, százmillió forintot. Erről döntött egyhangúlag a város közgyűlése a klub kérésére.

A Győri Audi ETO Kézilabda Klub gazdasági nehézségekkel küzd

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

Gazdasági nehézségekkel küzd a Győri Audi ETO KC

A Győri Audi ETO Kézilabda Klub gazdasági nehézségekkel küzd, a vezetői nyilatkozatok szerint azért, mert a tervezett bevételek egy része elmaradt, ugyanakkor érvényes szerződésekből fakadóan pénzügyi kötelezettségei vannak.

Pintér Bence polgármester azt mondta, hogy a kézilabdacsapat a város egyik legjelentősebb sportértéke, a nemzetközi sportéletben és a városon kívül is gyakran csak Győrként ismerik, ezért a sportsikerek közvetlenül összekapcsolódnak a város nevével.

A klub nincs sem önkormányzati tulajdonban, sem önkormányzati irányítás alatt. Gazdálkodásával, működésével és stratégiai döntéseivel kapcsolatos felelősség az önkormányzattól független sportszervezeti vezetést terheli.

Pintér Bence ugyanakkor kiemelte, hogy a város és a csapat között szoros kötelék van. Ezt kifejezi az is, hogy az önkormányzat 2006 és 2026 között 3,6 millió forinttal támogatta a csapatot.

Egy összegben folyósítja januárban a támogatást az önkormányzat

A Győri Audi ETO KC és az önkormányzat között jelenleg is érvényes szponzorációs szerződés van, és a klub részéről merült fel a kérés, hogy a jövő évi szponzorációs támogatást januárban egy összegben kaphassák meg a likviditási helyzet kezelésére és a bajnoki idény biztonságos befejezésére.

A polgármester hangsúlyozta, az előrehozott, egyösszegű kifizetés feltétele az, hogy a csapat befejezi a bajnoki idényt, valamennyi kötelező mérkőzésén részt vesz, emellett biztosítja a vállalt szponzorációs, valamint városmarketing szolgáltatások teljesítését.