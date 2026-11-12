Az elmúlt napokban a magyar kézilabda egyik legnagyobb témájává vált a Győri Audi ETO KC pénzügyi válsága. A klub vezetősége már hivatalosan is elismerte a gazdasági nehézségeket, és folyamatosan tárgyal a megoldásokról. A bizonytalan helyzetben azonban a győriek nincsenek egyedül: a szurkolók most konkrét lépéssel bizonyították, hogy a legnehezebb időszakban is kitartanak szeretett csapatuk mellett.

A Győr szurkolói kiállnak a klub mellett a nehéz időben

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

Áldozatot vállalnak a Győri ETO szurkolói

A Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete csütörtökön hivatalos közleményt adott ki, miután a szerdai, DVSC Skyline elleni bajnoki mérkőzés előtt egyeztetett a klub vezetőségével. A drukkerek képviselői az egyeztetésen támogatásukról biztosították az ETO-t, és felajánlották, hogy a kialakult pénzügyi helyzetre tekintettel lemondanak a klub által számukra biztosított kedvezmények igénybevételéről. Ez azt jelenti, hogy az egyesület a jövőben sem a belföldi, sem a külföldi mérkőzéseken nem él az eddig kapott kedvezményekkel, így saját lehetőségeihez mérten hozzájárul az ETO kiadásainak csökkentéséhez.

A szurkolói egyesület a hivatalos honlapján közzétett közleményben hangsúlyozta, hogy a klub megmaradása és stabil működése az egész győri közösség érdeke. Reményeik szerint a felajánlásuk másokat is hasonló lépésekre ösztönözhet. A drukkerek arra is kitértek, hogy a következő időszakban különösen nagy jelentősége lesz az összefogásnak, ezért arra biztatják a szurkolókat, hogy minél többen látogassanak ki a szombati, Blomberg-Lippe elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

„Az ETO több, mint egy klub, ez egy közösség” – fogalmazott közleményében a szurkolói egyesület, hangsúlyozva, hogy a nehéz időkben sem fordítanak hátat a csapatnak.

Továbbra is bizonytalan a Győri Audi ETO KC jövője

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a hétszeres BL-győztes klub komoly anyagi problémákkal szembesült. A dán sajtó értesülései szerint a vezetőség akár jelentős fizetéscsökkentést is kérhet a játékosoktól, és a keret meghatározó tagjainak jövője is bizonytalanná válhat.