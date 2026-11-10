Jelentős változások jöhetnek a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC-nál. A dán TV2 hétfőn arról számolt be, hogy pénzügyi nehézségek miatt a klubvezetés a játékosok bérének jelentős, akár ötvenszázalékos csökkentését kérte. A győriek arra is készek lehetnek, hogy meghatározó kézilabdázóikat elengedjék, amennyiben más egyesületek kivásárolják őket a szerződésükből.

Minden eddiginél nagyobb összefogásra lehet szükség Győrben

Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook

Az értesülést a Nemzeti Sport saját forrásai is megerősítették: eszerint jelentős bércsökkentést terveznek, és azok előtt, akik ebbe nem egyeznek bele, megnyílhat a távozás lehetősége.

A Kisalföld információi szerint a vezetőség már múlt kedden tájékoztatta a csapatot arról, hogy nehezebb időszak következhet. Konkrétumok azonban akkor még nem nagyon hangzottak el, a lap úgy tudja, hogy több játékos is felvette a kapcsolatot a menedzserével. A győriek ugyanakkor az októberi fizetésüket még teljes egészében megkapták.

Reagált a Győri ETO a pénzügyi gondokról szóló hírekre

A dán televízió megkeresésére a győri klub írásban válaszolt, hangsúlyozva, hogy „a játékosok és klubjaik közötti megállapodások szigorúan bizalmasak”.

Az egyesület közleménye szerint az érzékeny, belső információkon alapuló híresztelések és találgatások sérthetik az érintettek érdekeit, alááshatják a kézilabdás közösség szereplői közötti bizalmat, hosszabb távon pedig a női kézilabda nemzetközi megítélésének is árthatnak.

A klub ugyanakkor nem erősítette meg a fizetéscsökkentésről és a játékosok esetleges távozásáról szóló értesüléseket, és pénzügyi helyzetéről sem közölt konkrét adatokat.

Az Audi távozása is szóba került

A helyzetet tovább bonyolítja a klub egyik legfontosabb támogatójának bizonytalan jövője. Az Index úgy tudja, egyelőre az sem biztos, hogy az Audi Hungaria Zrt. a 2027–2028-as idénytől is névadó főszponzorként támogatja az együttest. A lap szerint a teljes kiszállás lehetősége is fennáll.

A német autógyártó győri vállalata 2006 óta főszponzora a kézilabdacsapatnak, az együttműködést legutóbb 2024-ben hosszabbították meg három évre.