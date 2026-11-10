Jelentős változások jöhetnek a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC-nál. A dán TV2 hétfőn arról számolt be, hogy pénzügyi nehézségek miatt a klubvezetés a játékosok bérének jelentős, akár ötvenszázalékos csökkentését kérte. A győriek arra is készek lehetnek, hogy meghatározó kézilabdázóikat elengedjék, amennyiben más egyesületek kivásárolják őket a szerződésükből.
Az értesülést a Nemzeti Sport saját forrásai is megerősítették: eszerint jelentős bércsökkentést terveznek, és azok előtt, akik ebbe nem egyeznek bele, megnyílhat a távozás lehetősége.
A Kisalföld információi szerint a vezetőség már múlt kedden tájékoztatta a csapatot arról, hogy nehezebb időszak következhet. Konkrétumok azonban akkor még nem nagyon hangzottak el, a lap úgy tudja, hogy több játékos is felvette a kapcsolatot a menedzserével. A győriek ugyanakkor az októberi fizetésüket még teljes egészében megkapták.
Reagált a Győri ETO a pénzügyi gondokról szóló hírekre
A dán televízió megkeresésére a győri klub írásban válaszolt, hangsúlyozva, hogy „a játékosok és klubjaik közötti megállapodások szigorúan bizalmasak”.
Az egyesület közleménye szerint az érzékeny, belső információkon alapuló híresztelések és találgatások sérthetik az érintettek érdekeit, alááshatják a kézilabdás közösség szereplői közötti bizalmat, hosszabb távon pedig a női kézilabda nemzetközi megítélésének is árthatnak.
A klub ugyanakkor nem erősítette meg a fizetéscsökkentésről és a játékosok esetleges távozásáról szóló értesüléseket, és pénzügyi helyzetéről sem közölt konkrét adatokat.
Az Audi távozása is szóba került
A helyzetet tovább bonyolítja a klub egyik legfontosabb támogatójának bizonytalan jövője. Az Index úgy tudja, egyelőre az sem biztos, hogy az Audi Hungaria Zrt. a 2027–2028-as idénytől is névadó főszponzorként támogatja az együttest. A lap szerint a teljes kiszállás lehetősége is fennáll.
A német autógyártó győri vállalata 2006 óta főszponzora a kézilabdacsapatnak, az együttműködést legutóbb 2024-ben hosszabbították meg három évre.
Az Audi a megkeresésre az alábbi választ adta:
„Az Audi Hungaria Zrt. és a Győri AUDI ETO KC között érvényes szponzorációs szerződés van hatályban. Vállalatunk minden, a megállapodásban vállalt kötelezettségét teljesíti.”
A közlemény tehát a jelenlegi kötelezettségek teljesítését megerősíti, a 2027 utáni folytatásról azonban nem ad tájékoztatást. Az Index szerint az esetleges szponzori változások nem érintenék a győri férfi szakosztályt és az utánpótlást.
Mi állhat a Győri ETO pénzügyi nehézségeinek hátterében?
A helyzet egyik lehetséges összetevője a sportolók adózásának tervezett átalakítása. A 2027-re előkészített szabályok alapján megszűnne a profi sportolók kedvezményes EKHO-adózásának magasabb, évi 500 millió forintos bevételi határa, helyette az általános, 60 millió forintos összeghatár lenne érvényes.
A Győr októberi közleményében elismerte, hogy az adóváltozás befolyásolhatja a nemzetközi szinten versenyképes magyar klubok gazdálkodását és a játékosigazolások feltételeit.
Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy várakozásai szerint az ETO-t kisebb mértékben érintheti, mint több hasonló szintű egyesületet. A pontos következményekről a végleges szabályozás ismerete nélkül nem kívánt nyilatkozni.
Veszélybe kerülhet a Győri ETO európai dominanciája?
A győri klub az elmúlt másfél évtizedben a női kézilabda egyik meghatározó szereplőjévé vált. Hétszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, 19 alkalommal lett magyar bajnok, és a legutóbbi BL-idényben is döntőt játszott. Per Johansson együttese az új idényben is veretlen, így a pénzügyi bizonytalanság sportszakmailag sikeres időszakban érte a csapatot.
A játékoskeret jövője azonban máris kérdéseket vet fel. Nemrég hivatalossá vált, hogy Helena Elver 2027 nyarán visszatér a dán Odenséhez. Az irányító a döntést elsősorban sportszakmai okokkal magyarázta, ezért távozása elviekben nem köthető a mostani pénzügyi hírekhez. Johansson vezetőedzőt szintén szóba hozták a dán klubbal, ő azonban cáfolta az értesüléseket.
A dán TV 2 kézilabda-szakértője, Peter Bruun Jörgensen szerint a győri helyzet az egész európai női klubkézilabda erőviszonyait átrendezheti. Úgy véli, az ETO eddig az egyik legvonzóbb célpont volt a világklasszisok számára, de egy jelentős költségcsökkentés más egyesületeknek is esélyt adhat a legjobb játékosok megszerzésére.
Hogy ebből mi valósul meg, egyelőre kérdéses. A Győri ETO nem jelentett be hivatalos bércsökkentést vagy tömeges távozást, az Audi pedig nem erősítette meg a szponzori együttműködés megszüntetését. A következő hetekben a klub konkrét intézkedései és a támogatások jövője döntheti el, mennyire alakul át Európa egyik legsikeresebb női kézilabdacsapata.