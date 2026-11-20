Egyre nagyobb a bizonytalanság a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO jövője körül. Mint arról a lapunk is beszámolt, a magyar női kézilabda egyik legsikeresebb klubja súlyos finanszírozási kihívásokkal néz szembe, amelyek nemcsak a jelenlegi játékoskeret együtt tartását, hanem a csapat hosszú távú versenyképességét is veszélyeztethetik. De vajon van még visszaút az európai élmezőnybe, vagy végleg lezárulhat egy korszak Győrben? Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak adott interjújában beszélt a klub kilátásairól, az Audi szerepéről és arról is, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén akár a csőd vagy a megszűnés sem zárható ki. A szakember szerint ráadásul a többi magyar kézilabda-nagycsapat sincs feltétlenül biztonságban.

Legsúlyosabb esetben meg is szűnhet a Győri Audi ETO Fotó: Balint Szentgallay / ZUMA Press Wire

Szabados Gábor szerint megszűnhet a Győri Audi ETO

Szabados Gábor korábban már arról beszélt, hogy véleménye szerint a Győri Audi ETO többé nem nyer Bajnokok Ligáját. Az Origo Sport arra volt kíváncsi, valóban ennyire visszafordíthatatlannak látja-e a helyzetet, vagy egy jelentős új befektető megjelenése még változtathatna a klub sorsán.

Nem mondhatnám azt, hogy teljesen visszafordíthatatlan a helyzet. Ha például érkezne egy arab sejk, aki úgy dönt, hogy egy angol futballcsapat helyett inkább egy magyar kézilabdacsapatba fekteti a pénzét, akkor természetesen minden megváltozhatna. Ugyanakkor annak a realitása, hogy a jelenlegi magyar sportfinanszírozási környezetben a Győr olyan költségvetést tudjon összeállítani, amely biztosítja az eddigi sportszakmai versenyképességét, gyakorlatilag kizárható

– fogalmazott az Origo Sportnak Szabados Gábor. A sportközgazdász szerint a problémát tovább súlyosbítja a finanszírozási környezet átalakulása, miközben a klub bevételei is csökkennek.

Önmagában azzal, hogy január elsejétől beszűkül az ekhós adózás lehetősége, jelentősen megnő az az összeg, amely egy ilyen szintű csapat fenntartásához szükséges. Eközben azt látjuk, hogy a Győr bevételei nem növekednek, hanem csökkennek. Éppen ezért még ha az Audi helyére érkezne is egy nagyobb, jelentősebb szponzor – aminek egyébként nem látom a piaci realitását –, az sem tudna olyan forrást biztosítani, amely a korábbi sportszakmai versenyképesség fenntartásához szükséges

– magyarázta a szakember.