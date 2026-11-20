Egyre nagyobb a bizonytalanság a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO jövője körül. Mint arról a lapunk is beszámolt, a magyar női kézilabda egyik legsikeresebb klubja súlyos finanszírozási kihívásokkal néz szembe, amelyek nemcsak a jelenlegi játékoskeret együtt tartását, hanem a csapat hosszú távú versenyképességét is veszélyeztethetik. De vajon van még visszaút az európai élmezőnybe, vagy végleg lezárulhat egy korszak Győrben? Szabados Gábor sportközgazdász az Origo Sportnak adott interjújában beszélt a klub kilátásairól, az Audi szerepéről és arról is, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén akár a csőd vagy a megszűnés sem zárható ki. A szakember szerint ráadásul a többi magyar kézilabda-nagycsapat sincs feltétlenül biztonságban.
Szabados Gábor szerint megszűnhet a Győri Audi ETO
Szabados Gábor korábban már arról beszélt, hogy véleménye szerint a Győri Audi ETO többé nem nyer Bajnokok Ligáját. Az Origo Sport arra volt kíváncsi, valóban ennyire visszafordíthatatlannak látja-e a helyzetet, vagy egy jelentős új befektető megjelenése még változtathatna a klub sorsán.
Nem mondhatnám azt, hogy teljesen visszafordíthatatlan a helyzet. Ha például érkezne egy arab sejk, aki úgy dönt, hogy egy angol futballcsapat helyett inkább egy magyar kézilabdacsapatba fekteti a pénzét, akkor természetesen minden megváltozhatna. Ugyanakkor annak a realitása, hogy a jelenlegi magyar sportfinanszírozási környezetben a Győr olyan költségvetést tudjon összeállítani, amely biztosítja az eddigi sportszakmai versenyképességét, gyakorlatilag kizárható
– fogalmazott az Origo Sportnak Szabados Gábor. A sportközgazdász szerint a problémát tovább súlyosbítja a finanszírozási környezet átalakulása, miközben a klub bevételei is csökkennek.
Önmagában azzal, hogy január elsejétől beszűkül az ekhós adózás lehetősége, jelentősen megnő az az összeg, amely egy ilyen szintű csapat fenntartásához szükséges. Eközben azt látjuk, hogy a Győr bevételei nem növekednek, hanem csökkennek. Éppen ezért még ha az Audi helyére érkezne is egy nagyobb, jelentősebb szponzor – aminek egyébként nem látom a piaci realitását –, az sem tudna olyan forrást biztosítani, amely a korábbi sportszakmai versenyképesség fenntartásához szükséges
– magyarázta a szakember.
Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy egy esetleges újabb Bajnokok Ligája-győzelem változtathatna-e a kilátásokon. Szabados szerint a sportban természetesen bármi megtörténhet, ám még egy ilyen siker sem oldaná meg a klub hosszú távú problémáit.
„Természetesen előfordulhat, hogy a Győr még megnyeri a Bajnokok Ligáját, bár ez már egy kisebb csodával érne fel. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy közben elérkezik január elseje, és egészen biztos vagyok abban, hogy már januártól lesznek távozók. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi játékoskeret nem marad teljes egészében együtt a Bajnokok Ligája záró szakaszáig” – mondta a szakember, majd hozzátette, hogy a kialakult helyzet akár különleges motivációt is adhat a kézilabdázóknak, és nem lenne példa nélküli, ha egy nehézségekkel küzdő csapat váratlan sikert érne el. A jelenlegi keret együtt tartását azonban hosszabb távon nem tartja reálisnak.
Csődöt mondhat Magyarország legsikeresebb kézilabda csapata?
A győri szurkolók számára talán az egyik legfájdalmasabb kérdés, hogy milyen szerep várhat a csapatra a következő években. Az ETO hosszú időn keresztül nemcsak a magyar bajnokság egyik meghatározó együttese, hanem az európai női kézilabda egyik legnagyobb ereje volt. Szabados Gábor azonban elképzelhetőnek tartja, hogy a klub a jövőben már nem a Ferencváros legnagyobb hazai riválisa lesz, hanem a középmezőnybe szorul vissza.
Természetesen nagyon nehéz megjósolni, hogy pontosan mi lesz ennek a történetnek a vége. Azt gondolom, hogy a Győr számára reálisan elképzelhető jövő az, hogy valahol a magyar mezőny közepén vagy esetleg az élmezőnyében helyezkedik majd el, de a korábbihoz hasonló nemzetközi versenyképesség nélkül
– vélekedett.
Az Origo Sport kérdésére ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy mindez még a klub számára legkedvezőbb forgatókönyv lenne. Ennél lényegesen súlyosabb következményeket sem tart kizártnak.
"Fontos hangsúlyozni, hogy amit felvázoltam, az az optimális forgatókönyv. Nem a legrosszabb lehetőségről beszéltem, hanem arról, hogy a jelenlegi körülmények között mi lehet a legjobb kimenetel. Ehhez képest lefelé gyakorlatilag bármi elképzelhető, beleértve – bármennyire rosszul is hangzik – akár a csődöt vagy a klub megszűnését is" – mondta Szabados Gábor.
A Győri ETO jövőjének egyik legfontosabb kérdése az Audi szerepvállalása lehet. A névadó szponzor döntése ugyanis nemcsak a közvetlen támogatás miatt meghatározó, hanem azért is, mert más befektetők és támogatók hozzáállására is hatással lehet.
Talán éppen ez az, amiről jelenleg a legkevesebbet tudjuk, miközben az egész történet egyik legmeghatározóbb tényezője lehet. Az Audi szerepe kulcskérdés, rengeteg múlik azon, hogyan dönt a vállalat. Azt szerintem ki lehet mondani, hogy az Audi eddig valószínűleg többet fordított a csapat szponzorációjára, mint amennyit pusztán piaci alapon indokoltnak tartott volna. Ebben véleményem szerint egyfajta politikai nyomás vagy elvárás is szerepet játszhatott. A kérdés az, hogy a jövőben milyen mértékű támogatást tartanak indokoltnak
– mondta az Origo Sportnak.
Hozzátette, hogy amennyiben az Audi marad, az más szponzorokat is a klub mellett tarthat, illetve új támogatókat vonzhat. Egy esetleges kivonulás vagy jelentős támogatáscsökkentés azonban még az általa felvázolt legkedvezőbb forgatókönyvet is veszélyeztetné.
Ki lesz a következő?
A győri helyzet ugyanakkor nem feltétlenül egyedi a magyar kézilabdában. Szabados Gábor az Origo Sportnak arról is beszélt, hogy a Ferencváros, a Veszprém és a Szeged is hasonló finanszírozási kihívásokkal szembesülhet.
Azt gondolom, hogy ezek a klubok nagyon hasonló helyzetben vannak. Igazából csak idő kérdése volt, hogy melyik csapat kerül először ilyen helyzetbe, és melyik lesz a következő
– jelentette ki a sportközgazdász, aki szerint a klubok közötti különbséget elsősorban a korábbi gazdálkodás, a pénzügyi tartalékok és a tulajdonosi háttér jelentheti. Azonban kiemelte, hogy a Győr a tulajdonosi szerkezete miatt is nehezebb helyzetben lehet, mint egyes riválisai.
Van egy lényeges különbség a Győr, valamint a Veszprém és a Szeged között: utóbbi két klubnak van olyan valódi tulajdonosa, aki szükség esetén a saját tőkéjéből is képes átmeneti likviditást biztosítani. A Győrnél az egyesület a tulajdonos, vagyis nincs mögötte olyan tulajdonosi háttér, amely saját forrásból finanszírozni tudná a működést addig, amíg rendeződik a helyzet, és ismét megérkeznek a bevételek
– mondta.
Szabados szerint a Veszprém helyzetében is akadnak bizonytalanságok, míg a Szeged pénzügyi hátterét valamivel stabilabbnak látja.
Veszprém esetében is komoly kérdések merülnek fel, hiszen a klub tulajdonosa erősen kötődött a korábbi politikai berendezkedéshez. Nagy kérdés, hogy számára hosszú távon mennyire fenntartható a jelenlegi finanszírozás, illetve mennyit tud és akar még befektetni a klubba. A Szeged esetében gyakorlatilag Csányi Sándor a végső tulajdonos a Picken keresztül. Az ő helyzetét valamivel stabilabbnak gondolom, hiszen már a Fidesz-kormány előtt is jelentős üzletembernek számított. Ebből a szempontból a Szeged talán kedvezőbb helyzetben van
– zárta Szabados Gábor.
- A Ferencváros kapcsán hozzátette, hogy a fővárosi együttesnél is felmerültek már a Győréhez hasonló finanszírozási problémák.