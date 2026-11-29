A mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Stósz Viviána Lilla tragédiája az egész országot megrázta. A fiatal lány életéért korábban a magyar sportvilágban is többen összefogtak, a segítségnyújtás pedig Viviána halála után sem ért véget. Vasárnap egy fővárosi sportegyesület tett megható gesztust a gyászoló családnak.

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának családjáért gyűjtöttek Fotó: TF-BP

A labdarúgók után a kosárlabdázók is összefogtak a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának családjáért. A férfi kosárlabda NB I/B Piros csoportjában szereplő TF-Budapest a DEAC U23 elleni vasárnapi hazai bajnoki mérkőzésének teljes bevételét Stósz Viviána Lilla hozzátartozóinak ajánlotta fel. A fővárosi klub emellett arra is lehetőséget biztosított, hogy a mérkőzésre kilátogató szurkolók külön adományokkal segítsék a gyászoló családot.

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának családjáért gyűjtöttek

A TF-Budapest már a vasárnapi találkozó előtt bejelentette, hogy nemcsak a másodosztályú, hanem az NB II-es csapatának mérkőzésén is várja a felajánlásokat. Az egyesület közleményében hangsúlyozta, hogy az így összegyűlt adományokat is eljuttatja Viviána családjához.

Vasárnapi Piros csoportos mérkőzésünk teljes bevételét a keddi, mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt Viviána családjának juttatjuk el. Piros csoportos és NBII-es mérkőzésünkön várjuk a felajánlásokat is, amiket szintén elküldünk a gyászoló családnak. Mindenkinek köszönjük, bárhogyan is segít

– írta Facebook-oldalán a fővárosi kosárlabdaklub.

Mint arról korábban beszámoltunk, Viviána maga is sportolt, a Mezőkövesd Zsóry utánpótlásában futballozott. Egykori egyesülete a keddi tragikus balesetet követően az elsők között mozdult meg, hogy segítsen korábbi játékosán. A mezőkövesdi klub felnőtt- és utánpótlás-játékosai, valamint munkatársai is csatlakoztak a Viviánáért indított véradáshoz. A labdarúgók többórás várakozás után adhattak vért a súlyosan megsérült lánynak. Az egyesület által közzétett fényképeken többek között Keresztes Zalán, Perpék Szabolcs és Silling Máté is látható volt.

A Mezőkövesd Zsóry a véradás mellett további segítséget is kilátásba helyezett: jótékonysági gyűjtést és elkülönített bankszámla megnyitását jelentette be.