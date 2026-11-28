Aligha felejtik el egyhamar a magyar kézilabda-szurkolók a 2024-es női kézilabda Eb-t. Golovin Vlagyimir együttese a részben hazai rendezésű kontinenstorna bronzmérkőzésén 25–24-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Franciaországot, ezzel 12 év után állhatott ismét dobogóra világversenyen. A magyar játékosok egyénileg is remekeltek: Klujber Katrin 60 találattal az Európa-bajnokság gólkirálynője lett, Győri-Lukács Viktóriával együtt bekerült a torna álomcsapatába, Simon Petrát pedig a legjobb fiatal játékosnak választották.
A siker nem volt előzmények nélküli, hiszen a magyar női kézilabda-válogatott néhány hónappal korábban a párizsi olimpián a hatodik helyen végzett. A tavalyi világbajnokságon a házigazda hollandok elleni negyeddöntő jelentette a végállomást, ám a hetedik hely így is az elmúlt húsz év legjobb magyar eredménye volt a női kézilabda-vb-ken.
A sorozatos jó szereplésnek köszönhetően joggal reménykedhetnek a szurkolók abban, hogy a magyar válogatott ismét beleszólhat az érmek sorsába, az idei Európa-bajnokságon azonban több tényező is megnehezítheti a mieink dolgát.
Fontos játékosokat veszített el a magyar válogatott a női kézilabda Eb előtt
A felkészülés hajrájában különösen érzékeny veszteség érte a magyar csapatot: Simon Petra november 8-án vállsérülést szenvedett a Ferencváros Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A fiatal irányító ugyan tagja a bő keretnek, és Golovin Vlagyimir korábban az Eb hajrájára történő visszatérését sem zárta ki teljesen, a szakmai stáb azonban nem erre alapozza a felkészülést.
Simon kiesése taktikai szempontból is komoly érvágás, hiszen Vámos Petrával az utóbbi időben remekül működött a kétirányítós játék. A sérült ferencvárosi kézilabdázó helyére az Esztergom 21 éves tehetsége, Horváth Fanni került be a felkészülési keretbe, aki pályafutása első felnőttvilágversenyén szerepelhet.
A jobbátlövő Albek Anna sarok- és Achilles-ín-műtétje miatt ugyancsak lemarad a tornáról, míg Petrus Mirtill lábfejsérülése az októberi, franciák elleni felkészülési mérkőzésen újult ki. A debreceni balszélsőt november 18-án megműtötték, klubja tájékoztatása szerint három-öt hónapos kihagyás vár rá.
Jó hír ugyanakkor, hogy a tavalyi világbajnokságot szülési szabadság miatt kihagyó Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória is visszatért, így két rendkívül tapasztalt játékossal erősödött a válogatott.
Bizakodásra adhat okot a magyar csapat októberi teljesítménye is: Golovin együttese hazai pályán 29–29-es döntetlent játszott Franciaországgal, idegenben pedig 27–25-re legyőzte a világ egyik legerősebb válogatottját.
Már a középdöntőben jöhet a két északi nagyágyú
A december 3. és 20. között sorra kerülő, 24 csapatos Európa-bajnokságnak először ad otthont öt ország: Csehország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Törökország.
A magyar válogatott Nagyváradon kezdi meg szereplését, ahol jelentős magyar szurkolói támogatásra számíthat. A mieink rögtön az első fordulóban a 2022-es Eb bronzérmesével, Montenegróval találkoznak. A balkáni együttes a tavalyi világbajnokságon nyolcadik lett, így korántsem ígérkezik könnyű ellenfélnek, igaz, a két évvel ezelőtti kontinenstornán 26–20-ra nyertek ellene a magyarok.
Szlovénia és Izland ellen egyaránt Golovin együttese számít esélyesebbnek. A hat négycsapatos csoportból az első két helyezett jut tovább a középdöntőbe, ahová a csapatok magukkal viszik az egymás ellen elért eredményüket. Éppen ezért lehet kulcsfontosságú már a Montenegró elleni nyitómérkőzés is.
A sorsolás különlegessége, hogy az előző Európa-bajnokság mindhárom érmese ugyanabba a középdöntős csoportba kerülhet.
A címvédő, egyben olimpiai és világbajnok Norvégia, valamint a legutóbbi Eb-n ezüstérmes Dánia mellett a házigazda Románia és Spanyolország is a mieink ellenfele lehet Kolozsváron.
A két skandináv nagyhatalom mellett már az elődöntőbe jutás is hatalmas bravúr lenne, hiszen a hatcsapatos középdöntős csoportokból csak az első két helyezett kerül a legjobb négy közé, míg a harmadikok az ötödik helyért játszhatnak.
Már a Los Angeles-i olimpia is a tét
A Magyar Kézilabda Szövetség az első nyolc közé kerülést tűzte ki célul, figyelembe véve a válogatott nehéz sorsolását is. A játékosok és a szakmai stáb ugyanakkor szeretnének eljutni Katowicébe, az Európa-bajnokság záró hétvégéjének helyszínére, amihez legalább a hatodik helyet kell megszerezniük.
„Nekem is az a vágyam, hogy Lengyelországban zárjuk az Eb-t” – fogalmazott Golovin Vlagyimir.
A kontinenstorna eredménye már a 2028-as Los Angeles-i olimpia szempontjából is fontos, ugyanis az Európa-bajnok közvetlen indulási jogot szerez az ötkarikás játékokra. A kvalifikációra később a 2027-es magyarországi világbajnokságon és az olimpiai selejtezőtornákon is lesz lehetőség.
A sérülések és a nehéz sorsolás ismeretében már a katowicei szereplés kiharcolása is szép eredmény lenne a magyar válogatottól. A két évvel ezelőtti Eb azonban megmutatta, hogy Golovin csapatától a papírformánál többet is remélhetünk.
A magyar válogatott 19 fős Eb-felkészülési kerete
Az Európa-bajnokságra 18 játékos nevezhető, a mérkőzésekre 16 fős keret jelölhető ki.
A magyar válogatott Eb-menetrendje
Csoportkör, A-csoport (Nagyvárad):
A magyar válogatott valamennyi Eb-mérkőzését élőben közvetíti az M4 Sport. Az időpontok magyar idő szerint értendők.