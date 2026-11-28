Aligha felejtik el egyhamar a magyar kézilabda-szurkolók a 2024-es női kézilabda Eb-t. Golovin Vlagyimir együttese a részben hazai rendezésű kontinenstorna bronzmérkőzésén 25–24-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Franciaországot, ezzel 12 év után állhatott ismét dobogóra világversenyen. A magyar játékosok egyénileg is remekeltek: Klujber Katrin 60 találattal az Európa-bajnokság gólkirálynője lett, Győri-Lukács Viktóriával együtt bekerült a torna álomcsapatába, Simon Petrát pedig a legjobb fiatal játékosnak választották.

A cél legalább a legjobb nyolcba kerülés a női kézilabda Eb-n

Fotó: mksz.hu

A siker nem volt előzmények nélküli, hiszen a magyar női kézilabda-válogatott néhány hónappal korábban a párizsi olimpián a hatodik helyen végzett. A tavalyi világbajnokságon a házigazda hollandok elleni negyeddöntő jelentette a végállomást, ám a hetedik hely így is az elmúlt húsz év legjobb magyar eredménye volt a női kézilabda-vb-ken.

A sorozatos jó szereplésnek köszönhetően joggal reménykedhetnek a szurkolók abban, hogy a magyar válogatott ismét beleszólhat az érmek sorsába, az idei Európa-bajnokságon azonban több tényező is megnehezítheti a mieink dolgát.

Fontos játékosokat veszített el a magyar válogatott a női kézilabda Eb előtt

A felkészülés hajrájában különösen érzékeny veszteség érte a magyar csapatot: Simon Petra november 8-án vállsérülést szenvedett a Ferencváros Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén. A fiatal irányító ugyan tagja a bő keretnek, és Golovin Vlagyimir korábban az Eb hajrájára történő visszatérését sem zárta ki teljesen, a szakmai stáb azonban nem erre alapozza a felkészülést.

Simon kiesése taktikai szempontból is komoly érvágás, hiszen Vámos Petrával az utóbbi időben remekül működött a kétirányítós játék. A sérült ferencvárosi kézilabdázó helyére az Esztergom 21 éves tehetsége, Horváth Fanni került be a felkészülési keretbe, aki pályafutása első felnőttvilágversenyén szerepelhet.

A jobbátlövő Albek Anna sarok- és Achilles-ín-műtétje miatt ugyancsak lemarad a tornáról, míg Petrus Mirtill lábfejsérülése az októberi, franciák elleni felkészülési mérkőzésen újult ki. A debreceni balszélsőt november 18-án megműtötték, klubja tájékoztatása szerint három-öt hónapos kihagyás vár rá.