Megható történetet osztott meg Benedek Tiborral való kapcsolatáról Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázó a nemrég megjelent, Víz alatt és víz felett című könyvében. A két klasszis együtt ünnepelhette a 2008-as pekingi olimpiai aranyérmet, később pedig Benedek szövetségi kapitányként vezette világbajnoki címre a Varga Dániel csapatkapitányságával szereplő magyar válogatottat. Kapcsolatuk azonban jóval túlmutatott a közös sikereken. Varga most arról is őszintén ír, hogyan dolgozták fel a 2016-os riói olimpia csalódását, és milyen mély, személyes beszélgetéseket folytattak Benedek életének utolsó időszakában.

Benedek Tibor (balra) élete utolsó évében különleges dolgokat osztott meg Varga Dániellel Fotó: Móricz Sabján Simon

Benedek Tibor élete utolsó évében különleges dolgokat osztott meg Varga Dániellel

November 5-én jelent meg Varga Dániel Víz alatt és víz felett című könyve, amelyben az olimpiai és világbajnok vízilabdázó nemcsak pályafutása legfontosabb pillanatairól, hanem személyes élményeiről, emberi kapcsolatairól és életének meghatározó szereplőiről is ír. A kötet egyik legmeghatóbb részében Benedek Tiborral való kapcsolatát idézi fel.

A két klasszis hosszú éveken keresztül dolgozott együtt, játékosként és később edzőként is meghatározó szerepet töltöttek be egymás életében. A 2008-as pekingi olimpián még csapattársakként ünnepelhették az aranyérmet Kemény Dénes irányításával. Benedek Tibor ekkor már harmadik olimpiai bajnoki címét szerezte, míg Varga Dániel először állhatott fel az ötkarikás dobogó legfelső fokára.

Öt évvel később ismét együtt értek fel a csúcsra, igaz, akkor már más szerepkörben. Benedek Tibor 2013-ban lett a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, és rögtön az első évében világbajnoki címig vezette a nemzeti csapatot. A barcelonai döntőben a magyarok 8-7-re legyőzték Montenegrót, az aranyérmes együttes csapatkapitánya pedig Varga Dániel volt. A következő években a 2014-es budapesti Európa-bajnokságon ezüstérmet, a 2016-os belgrádi kontinensviadalon pedig bronzérmet nyertek.

A 2016-os riói olimpia azonban csalódást hozott, a magyar válogatott az ötödik helyen végzett. Varga Dániel most arról is írt, hogy a torna után egy hónappal váratlan telefonhívást kapott egykori szövetségi kapitányától.

Egy hónappal a riói olimpia után csörgött a telefonom. Benedek Tibi volt, és azért hívott, hogy együtt tisztázzuk, mi is történt. Hálás vagyok, hogy megengedte, hogy az ő szemével is lássam, hogyan élte meg az utolsó évet. Ahogy annak is örültem, hogy elmesélhettem a magam történetét és megélését is neki. Nagy megfejtések nem születtek, és az ötödik helyet sem tudtuk szebbé tenni, azonban a felgyülemlett érzéseket és kérdéseket őszintén végig tudtuk beszélni

– emlékezett vissza Varga Dániel.