Megható történetet osztott meg Benedek Tiborral való kapcsolatáról Varga Dániel olimpiai és világbajnok vízilabdázó a nemrég megjelent, Víz alatt és víz felett című könyvében. A két klasszis együtt ünnepelhette a 2008-as pekingi olimpiai aranyérmet, később pedig Benedek szövetségi kapitányként vezette világbajnoki címre a Varga Dániel csapatkapitányságával szereplő magyar válogatottat. Kapcsolatuk azonban jóval túlmutatott a közös sikereken. Varga most arról is őszintén ír, hogyan dolgozták fel a 2016-os riói olimpia csalódását, és milyen mély, személyes beszélgetéseket folytattak Benedek életének utolsó időszakában.
Benedek Tibor élete utolsó évében különleges dolgokat osztott meg Varga Dániellel
November 5-én jelent meg Varga Dániel Víz alatt és víz felett című könyve, amelyben az olimpiai és világbajnok vízilabdázó nemcsak pályafutása legfontosabb pillanatairól, hanem személyes élményeiről, emberi kapcsolatairól és életének meghatározó szereplőiről is ír. A kötet egyik legmeghatóbb részében Benedek Tiborral való kapcsolatát idézi fel.
A két klasszis hosszú éveken keresztül dolgozott együtt, játékosként és később edzőként is meghatározó szerepet töltöttek be egymás életében. A 2008-as pekingi olimpián még csapattársakként ünnepelhették az aranyérmet Kemény Dénes irányításával. Benedek Tibor ekkor már harmadik olimpiai bajnoki címét szerezte, míg Varga Dániel először állhatott fel az ötkarikás dobogó legfelső fokára.
Öt évvel később ismét együtt értek fel a csúcsra, igaz, akkor már más szerepkörben. Benedek Tibor 2013-ban lett a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, és rögtön az első évében világbajnoki címig vezette a nemzeti csapatot. A barcelonai döntőben a magyarok 8-7-re legyőzték Montenegrót, az aranyérmes együttes csapatkapitánya pedig Varga Dániel volt. A következő években a 2014-es budapesti Európa-bajnokságon ezüstérmet, a 2016-os belgrádi kontinensviadalon pedig bronzérmet nyertek.
A 2016-os riói olimpia azonban csalódást hozott, a magyar válogatott az ötödik helyen végzett. Varga Dániel most arról is írt, hogy a torna után egy hónappal váratlan telefonhívást kapott egykori szövetségi kapitányától.
Egy hónappal a riói olimpia után csörgött a telefonom. Benedek Tibi volt, és azért hívott, hogy együtt tisztázzuk, mi is történt. Hálás vagyok, hogy megengedte, hogy az ő szemével is lássam, hogyan élte meg az utolsó évet. Ahogy annak is örültem, hogy elmesélhettem a magam történetét és megélését is neki. Nagy megfejtések nem születtek, és az ötödik helyet sem tudtuk szebbé tenni, azonban a felgyülemlett érzéseket és kérdéseket őszintén végig tudtuk beszélni
– emlékezett vissza Varga Dániel.
Az olimpiai bajnok vízilabdázó szerint mindkettejükben megvolt az igény arra, hogy lezárják a közös munka érzelmileg rendkívül intenzív négy évét, és tisztázzák a bennük maradt kérdéseket. A találkozó után pályafutásuk is más irányt vett: Benedek az UVSE szakmai vezetője lett, Varga pedig a Ferencvárosban folytatta játékoskarrierjét, és többé nem szerepelt a magyar válogatottban. Kapcsolatuk azonban nem szakadt meg, sőt, néhány évvel később még szorosabbá vált. Varga a könyvében három olyan találkozásról is beszámolt, amelyek Benedek Tibor életének utolsó évében történtek.
Három évvel később azonban – Tibor életének utolsó évében – három alkalommal is áttörtük a munka és a barátság közti vékony határt: mindegyik személyes és érzelmes találkozó volt. Akkor már mindketten edzők voltunk, és a közös ifibajnokik után maradtunk az uszodában. Mindhárom spontán beszélgetésnek indult, és úgy mélyült el, ahogy a mérkőzésen részt vevők elhagyták a medenceteret. Ketten ültünk egy padon, az uszodában pedig ekkor már senki más nem volt rajtunk kívül
– írta az olimpiai bajnok.
Benedek Tibor ekkor már súlyos betegséggel küzdött. A beszélgetések ugyan szakmai témákkal kezdődtek, hamar sokkal személyesebb irányt vettek. A háromszoros olimpiai bajnok olyan dolgokról is mesélt egykori játékosának, amelyeket csak kevesen tudhattak róla.
Tibor ekkor már beteg volt. Bár szakmai dolgokról kezdtünk el együtt gondolkodni, elég hamar személyes és érzelmes vizekre eveztünk. Mindegyik beszélgetésünk foglalkozott a kezdet és a vég kapcsolatával, így kiemelve a legfontosabbat: azt, hogy a jelenben kell lenni. Sokat mesélt nekem a gyerekkoráról, arról, hogyan alakították az anyai és az apai mintái a személyiségét, a munkához való hozzáállását, azt, amilyennek ismeri mindenki, és azt is, amit csak kevesen tudhatnak róla.
Varga Dániel elárulta, hogy a beszélgetések során ő maga is megnyílt Benedek előtt. Saját családi kötődéseiről, valamint öccsével, az ugyancsak olimpiai bajnok Varga Dénessel való kapcsolatáról is beszélgettek. Úgy érezte, mindkettejüknek legalább annyira jólesett megosztani a saját történetét, mint meghallgatni a másikét.
Benedek Tibor 2020. június 18-án, mindössze 47 éves korában hunyt el. A magyar vízilabda legendája három olimpiai aranyérmet nyert játékosként, szövetségi kapitányként pedig világbajnoki címig vezette a válogatottat. Halála az egész magyar sportéletet megrázta.
Varga Dániel a könyvében különösen megható sorokkal emlékezett meg egykori példaképéről, akitől – saját bevallása szerint – talán éppen életének utolsó időszakában kapta a legtöbbet.
Gyermek- és felnőttkori egyik példaképemtől, későbbi csapatkapitányomtól és szövetségi kapitányomtól talán akkor kaptam a legtöbbet, amikor már "csupán" kollégák voltunk. És ezért nagyon hálás vagyok. Az életben túl sokszor van úgy, hogy amikor valami már végleg elmúlik, akkor válik igazán fontossá számunkra.