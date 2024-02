A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszónő, Hosszú Katinka nevelőedzője 33 éve dolgozott a Bajai Spartacusnál, ám a múlt hét végén menesztette őt a klubja. Mint kiderült, Pass Ferenccel egy 15 éves kislány – aki nem is volt a tanítványa – vette fel a kapcsolatot decemberben, hogy szeretne nála sportolni, de az edző átirányította őt máshoz. Ám a két fél később is találkozott még az uszodában, és néhány Messenger-üzenetet is váltottak egymással – Pass Ferenc szerint ez okozta a félreértést.

Hosszú Katinka Pass Ferenc irányítása alatt kezdett úszni

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP