Újra világbajnok lehetett volna

A jelenleg is zajló dohai vizes-világbajnokág kapcsán láthattuk, hogy Milák Kristóf könnyedén gyűjthetett volna újabb világbajnoki címeket, de azt a versenyt még kihagyta. Pár hete mindenki azt gondola, hogy az olimpiával is így lesz, de most mégsem kizárt, hogy a párizsi olimpiát megcélozza, ugyanis az Index arról ír, hogy a Duna Arénában készül Milák, ráadásul az informátorok szerint a formája is biztató.