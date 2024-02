"Nem az olimpiai szint volt a cél, bár remélem, ennek is eljön majd az ideje. Ezzel az eredménnyel úgymond körbeértem, hiszen 2011-ben, Sanghajban az első világbajnokságomon is ötödik voltam" - nyilatkozta Kapás, akinek ez volt az utolsó nagymedencés vb-döntője, ugyanis az év végén befejezi profi pályafutását, az úszónő el is sírta magát.

női 400 m vegyes, világbajnok:

Freya Colbert (Nagy-Britannia) 4:37.14 perc

2. Anastasia Gorbenko (Izrael) 4:37.36