A Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid összeállítású együttes Heidenheimben a 32 között kapcsolódott be a küzdelembe, ott 45-28-ra nyert a brazilok ellen, majd a nyolcaddöntőben 45-30-ra verte a kanadaiakat. A negyeddöntőben is magabiztos volt a magyar csapat, a közvetlen rivális kazahokat 45-28-ra múlta felül, ezzel meg is előzte őket az olimpiai kvalifikációs rangsorban. Ugyancsak kedvezett a magyaroknak, hogy a franciák a nyolc között legyőzték a cseheket, akik így még távolabbra kerültek a kvalifikációs versengésben. Az elődöntőben a magyarok kiélezett küzdelemben, 37-36-ra verték a franciákat, majd a döntőben 37-30-ra a Tokióban olimpiai bajnok japánokat úgy, hogy az utolsó pár előtt 22-21 volt az állás, végül Siklósi 15-9-re nyert Kano Koki ellen.