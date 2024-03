A második etapban már egyértelmű volt, hogy a kifejezetten jó formában lévő, fejben is erős Joshua kezében van a meccs, amit gyorsan le is tudott zárni: előbb ismét padlóra küldte Ngannou-t, majd a számolást követően egy látványos megmozdulással végleg összezúzta riválisát, aki harmadszor is földre került, a vezetőbíró pedig le is léptette a kameruni harcost.

Bár Ngannou-nak ez csak a második profi ökölvívó meccse volt, Joshua ezzel a győzelemmel jelezte, hogy még mindig ott van a súlycsoport legjobbjai között, és képes lehet visszaszerezni elvesztett bajnoki öveit.