A nőknél a világranglistán második, Australian Open-győzes Arina Szabalenka és a US Open-címvédő Coco Gauff is a kiesés szélén volt: a fehérorosz kiválóság négy meccslabdáról fordított a hazai közönség előtt szereplő Peyton Stearns ellen, míg az amerikai Gauff a 0:4-re és 2:5-re is állt a döntő szettben a francia Clara Burellel szemben, végül mégis ő ünnepelhetett.

Eredmények, 2. forduló (a 32 közé jutásért):

férfiak:

Djokovic (szerb, 1.)-Vukic (ausztrál) 6:2, 5:7, 6:3

Medvegyev (orosz, 4.)-Carballes baena (spanyol) 6:2, 6:3

Rune (dán, 7.)-Raonic (kanadai) játék nélkül

Monfils (francia)-Hurkacz (lengyel, 8.) 6:0, 6:7 (5-7), 6:2

Ruud (norvég, 9.)-Klein (szlovák) 6:4, 7:6 (7-4)

Fritz (amerikai, 12.)-Tabilo (chilei) 7:6 (7-2), 6:2

Dimitrov (bolgár, 13.)-Muller (francia) 7:5, 6:2

Humbert (francia, 14.)-Kypson (amerikai) 6:4, 6:4

nők:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)-Stearns (amerikai) 6:7 (2-7), 6:2, 7:6 (8-6)

Blinkova (orosz)-Pegula (amerikai, 5.) 6:2, 3:6, 6:3

Szakkari (görög, 9.)-Snajder (orosz) 5:7, 6:4, 6:0

Gauff (amerikai, 3.)-Burel (francia) 2:6, 6:3, 7:6 (7-4)

Kaszatkina (orosz, 11.)-Dodin (francia) 6:3, 7:6 (7-5)

Oszaka (japán)-Szamszonova (orosz, 14.) 7:5, 6:3