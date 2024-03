Fekete Péter, a 4iG Nyrt. vezérigazgatója ezúttal egy egyéni sportoló támogatását jelentette be. Aki nem más volt, mint a kardvívás történetének egyetlen háromszoros egyéni olimpiai bajnoka, Szilágyi Áron. Az emellett világ- és Európa-bajnok sportoló, aki miközben a párizsi olimpiára készül, már a Vasas SC vívószakosztályának elnöke is, a jövőben a 4iG támogatását is maga mögött tudhatja.

A vállalat ugyanis öt évre szóló együttműködési és támogatói megállapodást kötött Szilágyi Áronnal, aki a jövőben a a hamarosan megjelenő ONE márka nagykövete is lesz.

"A 4iG nem csupán a távközlési és informatikai szektor meghatározó szereplője, hanem olyan cég, amely kötelességének érzi a sport és a versenysport kiemelt támogatását.