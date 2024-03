Venus Williams 1994 őszén, 14 éves korában vált profivá, és már akkor látszott, hogy a női mezőny többi tagjához viszonyítva mekkora ereje van az adogatásainak, a tenyereseinek és a fonákjainak egyaránt. Három évvel később így aztán el is jutott a hazai Grand Slamén, a US Openen a döntőig, ott azonban Martina Hingis legyőzte őt. Az első nagy sikeréig emiatt 1998-ig kellett várni, amikor két GS-et nyert vegyes párosban, továbbá a Grand Slam Kupa is az övé lett. 1999-ben pedig meglett az első Williams-győzelem egyéni major tenisztornán is – ám azt a nála bő egy évvel fiatalabb húga, Serena nyerte a US Openen, éppen Hingis ellen. Közösen is értek el sikereket ebben az évben, hiszen az Egyesült Államokat győzelemre vezették a Fed-kupában, valamint párosban két Grand Slamen is diadalmaskodtak. Serena Williams és Venus Williams később még 12 GS-döntőt játszottak együtt párosban, és mind a 12-t meg is nyerték. Ahogy mindhárom olimpiai döntőjüket is.

Venus Williams első győzelme egyéniben: 2000-ben, Wimbledonban nyerte az első Grand Slam-trófeáját

Fotó: GERRY PENNY / AFP)