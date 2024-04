"Már Indian Wells is nagy siker volt, kiemeltet vertem szinte agyonvert állásból, ami rám nem jellemző. Én is nagyon vártam, hogy centerpályán játsszam Alcaraz ellen. Mások voltak a körülmények, mint amikor tavaly legyőztem, ő is nagyon készült, magához képest is jól játszott, jól szervált" - idézi Marozsánt a Magyar Nemzet.

– idézte fel az amerikai túra első állomását a magyar teniszező, aki az Indian Wells-i nyolcaddöntő után Miamiban még egy körrel tovább, a negyeddöntőig jutott.

"Az egyik legnagyobb dolog az volt, hogy a Rune elleni 6:1, 6:1-es meccs után a megszokott menetrenddel ellentétben nem volt szabadnap, másnap reggel már jött a Popyrin elleni mérkőzés, amelyet a sok nehezítő körülmény ellenére meg tudott nyerni. Majd megint pihenőnap nélkül folytatta De Minaur ellen, aki teljesen más stílusú játékos. Ez a három győzelem három nap alatt még nagyobb eredmény volt, mint tavaly Alcaraz legyőzése, mert nem csak egy jó nap kellett hozzá - mondta el Marozsán edzője, Balázs György.

Cél a Roland Garros és az olimpia