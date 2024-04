Nem mindennapi eseményről számol be a napokban a bulvársajtó, ugyanis egy versenyló elszabadult Ausztráliában és a vonat peronján sétálgatott a döbbent utasok szeme láttára. A 500 kg-os négylábúnak is helye van a sportvilág állatságai között, miután a szökés után vidáman az ajtó felé fordult, mintha fel akarna szállni a vontra. A történet szerencsésen végződött, a lovat visszavitték a farmra. Ilyet tényleg nem gyakran látni, viszont közel sem egyedi a sportban, amikor valamilyen élőlény megzavar egy-egy sporteseményt. Még felsorolni is nehéz, milyen állatok okoztak kisebb-nagyobb gondot az elmúlt években a sportpályákon: kutyák, macskák, kenguruk, aligátorok, bikák, medvék, madarak, méhek, kígyók, de még nyestek, kecskék is nyulak is.

Fotó: The Sun A hírek szerint egy ember bejutott a közeli Warwick Farmra, majd késő este kinyitotta az istálló ajtaját, így szökhetett meg az állat. A ló egy rövid séta után a vasútállomáson kötött ki, érkezett is a szerelvény, de szerencsére nem történt tragédia. A ló nyugodt maradt, egy pillanatra úgy tűnt, hogy az ajtó felé fordult, mintha fel akarna szállni, mire a személyzet egyik tagja kimentette onnan. "Sajnos az egyik ló elszabadult, és elment a közeli vasútállomásra, ahol gyorsan elkapták, és sérülés nélkül visszavitték istállójába. Átadtuk az ügyet a helyi rendőrségnek, akik jelenleg is nyomoznak. Szeretnénk mindenkit biztosítani arról, hogy minden lehetséges óvintézkedést megteszünk annak érdekében, hogy ez ne ismétlődhessen meg" - mondta a ló trénere, Annabel Neasham. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A kutyák a sportos állatságok első helyén Közel sem egyedi a sportvilágban, amikor valamilyen élőlény megzavar egy-egy sporteseményt. Meglepő, hogy szinte végtelen a lista az elmúlt évtizedben is, ezek közül válogattunk. Immár tízéves történet, amikor argentin élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában rendezett Rosario Central-River Plate (1-1) mérkőzésen egy kutya bement a pályára, és elvégezte dolgát. A biztonsági szolgálat emberei öt percig kergették, de nem jártak sikerrel, végül az egyik játékos vitte le a pályáról. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Argentínában nem egyedi eset, amikor kutya téved a pályára. Az argentin élvonalbeli labdarúgó-bajnokság rendezett Belgrano-Quilmes (1-1) összecsapáson vendégek egyik játékosa addig simogatta az állatot, amíg az el nem feküdt a füvön, majd klubtársa, Jonathan Zacaría ölbe vette a kutyát és és átadta csapata egyik segítőjének. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A brazil állami bajnokin a Sao Paulo RS játékosa, Eduardo Mandai "szupererőt" kapott, miután megharapta egy kutya. A játékos a Farroupilha elleni találkozón egygólos hátrányban vitte le az ölében az állatot, amely közben meg is harapta. Ez viszont nem zavarta, sőt, Mandai néhány perccel később fantasztikus góllal egyenlített.

A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Nem mindennapi jelenetek játszódtak le tavaly a mexikói másodosztályú labdarúgó-bajnokságban rendezett Alebrijes Oaxaca-Dorados összecsapáson. A játékosok helyett ezúttal egy kutya volt a főszereplő. A négylábú a találkozó utolsó perceiben úgy döntött, hogy végre ő is szórakozik egy picit és "beszállt" a játékba. Az állat elvette a labdát a játékosoktól, és annyira jól birtokolta azt, hogy el sem lehetett tőle venni. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Ha azt gondolnánk, hogy itthon nem lehet találkozni hasonló esettel, akkor nagyot tévedünk. Tavaly májusban a Paks hazai pályán 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától a dobogóért küzdő csapatok mérkőzésén, a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában. Pedig a hazai csapat a meccs előtt még egy kis segítséget is kapott a bemelegítésnél, ugyanis egy kutya is beszállt cicázni a hazai játékosok közé. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A macskák sem jobbak a kutyáknál 2012-ben a Liverpool-Tottenham angol bajnoki vált örökké emlékezetessé egy macska miatt. Az állat több mint egy percet töltött a gyepen, elszaladt Kenny Dalglish, a Pool menedzsere előtt, majd Brad Friedel, a Tottenham kapusának lába elé heveredett. A ráérős macska némi nógatás után lefutott a pályáról, majd az egyik biztonsági őr kivitte. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A 2014-ben a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 1. fordulójában rendezett Barcelona-Elche mérkőzést egy pályára szökő fekete macska zavarta meg, amely miatt másfél percig állt a játék. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Egy bátor fekete macska lépett pályára a Cowboys-Giants NFL-meccsen 2019-ben, hogy megmutassa a képességeit. Az állat végigszáguldott a MetLife Stadionon, ezzel félbeszakítva a meccset. A játékosok és az edzők a pálya szélén álltak a második negyedben, és csak nézték, ahogy a macska megmutatja nekik, hogyan is kellene valójában futni a pályán.

"Remek oldalirányú mozgása van" - kommentálta Joe Tessitore, az ESPN kommentátora. Miután sikeresen kikerülte a biztonságiak védelmi vonalát, a macska beszaladt a játékoskijáróba és eltűnt az éjszakában. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Kecske a kapuban, golfozó aligátor, ördögi nyest Egy makacs kecske nagy "fejfájást" okozott egy helyi focimeccsen a görög Kréta szigetén, amikor két alkalommal megzavarta a játékot. A kecske a játékosok legnagyobb meglepetésére a pályára vándorolt, és majd beállt a kapuba, nagy nevetést kiváltva a közönségből. Sajnos a játékosok nem engedték védeni, így soha nem tudjuk meg, milyen kapus lett volna az állatból. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Egy indiai futballmeccsen két fiatal medve lopta el a labdát. A kelet-indiai Odisha államban egy futballmeccsnek két váratlan vendége volt, egy anyamedve és a bocsa. Az állatok nem zavarták a meccset, egészen addig míg az egyik játékos a labdát ki nem rúgta a közeli erdőbe. A játékosok egy idő után belláták, hogy jobb lesz, ha másik labdával folytatják a mérkőzést, ugyanis az állatoknak is megtetszett a játékszer. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A tunézia labdarúgó-bajnokság élvonalában a Djerba-Monastir mérkőzésen a találkozót egy pulyka zavarta meg, amely őrült módjára szaladgált a pályán. Az állat alaposan feladta a leckét az őt eltávolítani igyekvőket, igazán vicces pillanatokat okozva a szurkolóknak. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Egy svájci labdarúgó-mérkőzés káoszba fulladt, amikor a pályát megszállta egy kis vad nyest és megharapta az egyik játékost. Az FC Thun és a Zürich svájci bajnoki mérkőzése hosszú percekre félbeszakadt az állat miatt, akit nehezen fogtak meg. A nyestet a Zürich védője, Loris Beniti kapta el, de megharapta a játékost, így ismét sikerült megszöknie. Végül a kesztyűkkel felfegyverzett zürichi kapus, Davide Da Costa oldotta meg a problémát. A közönség tapsolt, amikor Da Costa levitte a pályáról a betolakodót.

A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A világ egyik legveszedelmesebb mérges kígyója okozott riadalmat a brisbane-i ATP 250 tornán, ahol félbe is kellett szakítani Dominic Thiem meccsét. A US Open 2020-as bajnoka a 6:2-re elvesztett első szett után próbálta összeszedni magát az ausztrál James McCabe ellen, amikor a pálya közelében ülő szurkolók egy kígyóra lettek figyelmesek a játéktér szélén. Ausztráliában nem ritka, hogy különböző állatok tévednek be sportpályákra - a golfpályát elözönlő kenguruk látványa szinte mindennapos -, hüllők esetében azonban nem árt a fokozott óvatosság, mert az ország teli van veszélyesnél veszélyesebb fenevadakkal. A székbíró félbe is szakította Thiem meccsét, amíg a helyszínre érkező szakember be nem fogta a hüllőt. A mindössze 50 centiméter hosszú állatról ekkor derült ki, hogy egy keleti barna kígyó, ami nem csupán Ausztrália, de a világ egyik legveszélyesebb kígyója is, melynek idegmérge a harapás után pillanatok alatt megbénítja a szívizmot, a tüdőt és a rekeszizmot, ezzel azonnali halált okozva. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Megdöbbentő pillanatoknak lehettek szemtanúi a Catalans Dragons-St. Helens francia rögbimeccsen is. A pályára ugyanis beszabadult egy bika, a játékosok pedig az életükért futottak. A meccsen szabadult el a bika

Fotó: Fox Sports A bika a meccs előtti felvonuláson szabadult el, a játékos átugrott a reklámtáblákon, hogy mentsék az életüket. Az esetről készült felvételeken jól látható, hogy a férfit magával rántotta a bika, aki nem tudta megakadályozni, hogy az állat kiszabaduljon a kezei közül. A hírek szerint a Dragons tulajdonosa, Bernard Guasch - aki a helyi szarvasmarhatenyésztők egyesületének vezetője -, három bikát hozott a játéktérre, hogy megmutassa a környéken található állatok húsának minőségét. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Nem meglepő módon Ausztráliában pályára tévedt kenguruk zavarták meg az autóversenyt. Még az aranyos kenguru is kockázatot jelenthetnek. Éles karmaik vannak, meglehetősen izmosak és agresszívek lehetnek. Különösen veszélyesek a versenyzőkre, mivel gyorsan mozognak, és ha elütik, hatalmas kárt okoznak. A bathursti versenypályán is volt egy kis kenguruprobléma. A videó a linkre kattintva tekinthető meg.

A Sioux Falls Canaries és a Fargo-Moorhead Redhawks közötti baseball-meccset egy nyúl zavarta meg, aki megállt, hogy megkerülje a harmadik bázist, majd incselkedett néhány játékossal. Amikor az egyikük a nyúl útjába került, lenyűgöző ugrást mutatott be az állat. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Egy óriási aligátor zavarta meg a játékosokat egy floridai golfpályán. A Bonita-Bay nevű golfklubban épp néhány játékos ütögetett a pályán, amikor egy többméteres aligátor tűnt fel, és komótosan végigsétált a gyepen. Floridában egyébként megszokott látványnak számítanak az aligátorok, a PGA-versenysorozatokon is sokszor feltűntek a nagyranőtt hüllők. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Az amerikai golfozó, Kyle Richardson által megosztott hihetetlen felvétel szinte felrobbantotta az internetet, senki sem érti, mégis hogyan került egy golflabda a víz mellett pihenő aligátor fejére. A videó érdekessége, hogy a hatalmas hüllő teljesen mozdulatlanul fekszik, mindeközben a labda stabilan a feje tetején van, ráadásul a vízben ott úszik egy másik aligátor. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Amikor a levegőből érkezik a csapás a sportolókra Különös okból szakított félbe egy harmadosztályú brazil bajnoki futballmérkőzést a játékvezető: az asszisztensét ugyanis megtámadta egy madár. A kolléga egy ideig igyekezett egyszerre madármegfigyelést végezni, és a dolgát is ellátni, de a repdeső állat csak nem hagyta békén. A játékvezető végül telefonon kért segítséget, azt azonban nem tudni, hogy az állatvédők vagy a vadászok számát tárcsázta-e. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Az olimpiai és világbajnok Alexander Zverev a második fordulóban az amerikai Michael Mmoh ellen lépett pályára az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, és nagy meglepetésre kikapott és búcsúzott. A klasszis német teniszezőnek a meccsen a külső körülményekkel is meg kellett küzdenie, ugyanis a fejére pottyantott egy madár. Lehet épp ez zavarta meg. A német teniszező egyébként a törölközőjével próbálta eltávolítani az ürüléket a hajából, több-kevesebb sikerrel.

A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Az amerikai profi-baseball liga (MLB) egyik felkészülési meccsét két vadlúd zavarta meg, akik senkitől sem zavartatva összecsaptak egymással a pályán. A Chicago az Arizonával játszott felkészülési meccset az amerikai profi-baseball liga (MLB) szezonkezdete előtt. A meccs az arizonai Scottsdale városában volt, a Salt River Fields pályán, ahol a közelben élő vadludak bementek a pályára, és emiatt percekig állt a játék. Az egyik lúd még neki is ment a másiknak, és a csőrével a másik madár több farktollát kitépte. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A méhekre nem lehet felkészülni, jobb menekülőre fogni Tavaly a londoni Alexandra Palace-ben zajló darts világbajnokságon Dirk van Duijvenbode 3-1-re kikapott a horvát Boris Krcmartól, így a holland játékos nem jutott a legjobb 32 közé. Van Duijvenbode kiesése óriási meglepetésnek számított, de könnyen lehet, hogy a holland dartsjátékos azért nem tudott kellően koncentrálni, mert a meccs elején megzavarta egy darázs. Történt ugyanis, hogy a találkozó harmadik szettjében Van Duijvenbode elkezdte folyamatosan dobálni a testét és rendszeresen elhajolt, mintha csak árnyékbokszolna. Ez után derült ki, hogy a holland dartsjátékos egy darázs támadását próbálta elkerülni, miközben a közönség soraiban már hangosan nevetgéltek a helyzeten. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Idén sem maradtunk hihetetlen jelentek nélkül. A korábbi világelső Carlos Alcaraz két játszmában legyőzte Alexander Zverevet az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfi versenyének negyeddöntőjében, amely egy méhraj támadása miatt másfél órát állt. Az Indian Wells-i tenisztorna negyeddöntőjének a mérkőzését egy méhraj zavarta meg. Mohamed Lahyani játékvezető le is állította a találkozót, majd az öltözőbe menekült, akárcsak Carlos Alcaraz és német ellenfele, Alexander Zverev. A méhek sűrűn voltak a pályán, miközben Alcarazék rohantak, hogy ne csípjék meg őket, végül a rovarok a kamerán gyűltek össze. A méhek győzelmet arattak, legalábbis átmenetileg, ugyanis végül folytatódott a meccs. A kétszeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol kiválóság a mérkőzés után elmondta, meglepte, hogy végig koncentrált tudott maradni, mert egy méh meg is csípte a kézfején, miközben szerválni próbált. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Nem mindennapi és kissé ijesztő jelenet játszódott le egy venezuelai focimeccsen is. A venezuelai élvonal fővárosi rangadóján, a La Guaira - Táchira mérkőzésen gólt nem láthattak a drukkerek, azt viszont nem mondhatjuk, hogy nem lett emlékezetes a mérkőzés. Az első félidőben ugyanis egy méhtámadás miatt öt percet állt a játék, a focisták láthatóan rutinosan a földre lapulva várták, hogy a feldühödött rovarok elhagyják a stadiont. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Hasonló pillanatok játszódtak le a tanzániai Uhuru Stadionban 2019-ben, amikor a Young Africans-Iringa United meccset a méhek támadása miatt az 53. percben durván félbeszakadt. A felvételen látszik, hogy a játékosok itt is a földre feküdve próbálták menteni az életüket. Végül több játékost megcsíptek a méhek, a közönség egy része pedig elmenekült a stadionból. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. Pár érdekesség a méhekről: ritkán konfrontálódnak az emberrel

tömegesen akkor látni a méheket, ha éppen egyik kaptárból a másikba költöznek

ha fenyegetve érzik magukat vagy otthonukat, támadólag léphetnek fel A pályán kívül is hódítanak az állatok Olykor nemcsak a pályán, de a lálótón is nagy feltűnést keltenek a cuki állatok. Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) a New York Knicks - Los Angeles Lakers meccs fénypontja egy nézőtéren táncoló óriási kutya volt, aki az elmúlt években több mint 1 millió követőt gyűjtött össze az Instagramon. A Brodie The Goldendoodle névre hallgató szőrös állat a Crypto.com sportcsarnokban bemutatott produkciója után csak még népszerűbb lett. A kutyus a gazdája ölébe ült, és a gazdi segítségével táncolni kezdett, a mancsait maga elé tette, és ringatózni kezdett. Ő Brodie! Harminc év alatt sosem láttam még ehhez hasonlót - mondta el a meccset közvetítő legendás kommentátor, az ESPN sportcsatornánál dolgozó Mike Breen. A videó a linkre kattintva tekinthető meg. A 2022-es katari világbajnokság első negyeddöntőjében a brazil labdarúgó-válogatott a horvátokkal találkozott. A mérkőzés előtt a brazilok részéről Vinícius Júnior vett részt a kötelező sajtótájékoztatón. A Real Madrid sztárjának azonban elakadt a szava, ugyanis a sajtótájékoztató közben egy macska felmászott az asztalra, és kecsesen leheveredett a mikrofonja mellé.