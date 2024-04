Itt tud szavazni az Év Kedvenc Tesitanára játék Békés vármegyei jelöltjeire! Origo

Újabb fontos szakaszához érkezett a „K&H Mozdulj! Az Év Tesitanára” játéka. A Magyar Diáksport Szövetség és a Mediaworks közös kampányában most az Ön szavazata is számít! Vármegyénként és kategóriánként a versenyben maradt jelöltek közül ugyanis olvasóink választják ki, kik nyerjenek és jussanak az országos döntőbe! Ez a Békés vármegyei 30 év alattiak kategória, voksoljon Ön is!

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását! Szavazzon az év tesitanárára - Békés megye Belicza Bence Péter / Békéscsaba / Jankay Tibor Kéttanitási Nyelvű Általános Iskola

Németh-Csiki Rebeka / Orosháza / Székács József Evangélikus Óvoda , Általános Iskola és Gimnázium

Csige Zoltán / Békés / Reményhír Általános Iskola

Házi Márk Bálint / Gyula / Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

Sztankovits Tamás /Békéscsaba / Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szavazok

Siessen, a vármegyei szavazás május 12-én 13 órakor zárul!