A kétszeres Tour de France-címvédő Jonas Vingegaard-t oxigénmaszkkal és nyakmerevítővel szállították kórházba. Este csapata, a Valter Attilát is soraiban tudó Visma-Lease a Bike arról számolt be, hogy a dán kerékpáros eszméleténél van és stabil az állapota, de több bordája és a kulcscsontja is eltört, és benntartják a kórházban.

Törések, zúzódások a baszk körversenyen történt bukás után

A szörnyű balesetben érintett volt a másik két nagy esélyes, a szlovén Primoz Roglic és a belga Remco Evenepoel is, akik szintén feladták a viadalt és ugyancsak kórházba vitték őket kivizsgálásra. A Vuelta-győztes Evenepoelnak a jobb kulcscsontja és a jobb lapockája tört el, Belgiumba viszik megműteni. A négyszeres Grand Tour-győztes Roglic megúszta a bukást törés nélkül, horzsolásokkal.