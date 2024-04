Nyilván azt látjuk, hogy Szegedre szívesen jönnek a csapatok, de az ICF is nagy örömmel rendez itt versenyt, hiszen látják, hogy milyen profi körülmények várják. Mindenki egyetértett abban, hogy Szegeden legyen világkupa 2026-ban is.

Az ICF-ben jelenleg egy külön munkacsoport dolgozik egy új kvalifikációs rendszer létrehozásán, amelyet a következő olimpiai ciklustól kezdve alkalmaznának. Ennek a munkacsoportnak tagja Kárai Péter, az MKKSZ gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke is. Bár az új rendszer bevezetéséről és részleteiről csak később várható hivatalos döntés, az már most biztosnak látszik, hogy a 2026-os szegedi világkupa eredményei is beleszámítanak majd a kvalifikációba.