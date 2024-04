Lisa Carrington a negyedik olimpiájára készül

Fotó: AFP/Luis Acosta

Carrington a legutóbbi, tokiói játékokon egyesben 200 és 500 méteren - a hosszabb távon Csipes Tamarát megelőzve -, valamint utóbbi távon párosban is aranyérmes lett, emellett a sprinttávon 2012-ben és 2016-ban is a dobogó tetejére állhatott, mellette Rióból van egy bronzérme is K-1 500 méterről.

Párizsban 200 méteren biztosan nem lesz újra olimpiai bajnok, mert a táv kikerült az ötkarikás programból.