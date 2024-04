A világranglistán 85. helyezett magyar játékos szerdán 7:5, 6:2-re verte a 78. helyezett argentin Pedro Cachint, a nyolcaddöntőben viszont egy igazi klasszis várt rá a hetedik kiemelt Gaël Monfils személyében. A sokadik virágkorát élő, 37 éves francia jelenleg csak 45. a rangsorban, de volt már hatodik is, 12 ATP-trófeát gyűjtött, a Roland Garroson és a US Openen is vívott elődöntőt, és csaknem 22 millió dollárt ütögetett össze. A két játékos 2019 óta háromszor találkozott egymással, és a madridi salakon, illetve a dubaji és stockholmi keménypályán is a veterán rivális diadalmaskodott.

Fucsovics hatalmas bravúrral jutott tovább

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP