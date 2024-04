Akebono Hawaiion született, Chad George Ha'aheo Rowan néven és a ’80-as években költözött Japánba, 1988-ban debütált a szumósok között. Két évvel később már a legjobbak között szumózott, 1993-ban nyerte első rangos tornáját. Ő lett az első, nem japán születésű harcos, aki ilyen magasságokba ért el.

2005-ben Los Angelesben is fellépett a WrestleMania keretein belül. A hírek szerint elérte a 220 kilogrammos súlyt is, és két méternél is magasabb volt.