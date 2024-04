Az immár anyukaként rajtkőre álló Hosszú Katinka a bajnoki cím megszerzése mellett az olimpiai A szintért is harcba szállt, neki ugyanis még nincs kvótája a párizsi játékokra, szemben például Milák Kristóffal, akinek emiatt már nem kell izgulnia.

Kettőjük közül Hosszú úszott előbb, a döntő mezőnyében ott volt a távon már kvótás címvédő Sebestyén Dalma és Kapás Boglárka is. A pillangó után Sebestyén, Hosszú, Kapás volt a sorrend, de a hátúszás után már Hosszú volt az első. A mell után Sebestyén és az olasz Francesca Frisia volt az élen, végül Kapás előtt 19 századdal Sebestyén nyerte az ob-t, míg Hosszú Katinka negyedikként ért célba, de miután Frisia előzte meg, így bronzérmes lett. Katinka 2.15.50-et úszva javított ugyan a délelőtti idején, de a 2.11:47-es A szinttől továbbra is jócskán elmaradt. Attól egyébként Kapás Boglárka is közel két másodpercre van.