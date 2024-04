A szabályok szerint kint a pályán, a versenyen már nem lehetett fülhallgató a fülében, de tartotta magát a tervhez, nem beszélgetett senkivel.

„Ott azért nehezebb a koncentrálás, mert tudod, hogy a két játékos, akikkel együtt mégy, valahol ott vannak a közeledben. Próbáltam saját magamra fókuszálni, de azt is figyeltem, ki hogy áll, hiszen fontos, hogy ők mit ütnek. Sőt, még abban a flightban is fontos az eredmény, amelyik előttünk halad, ott is történhet bármi.

Szóval nem szabad másokra fókuszálni, a saját játékodra kell!

Akkor sincs baj, ha egy szakasz nem úgy sikerül, ahogy kellene. Az utolsó napon a 3-as szakaszon volt egy dupla bogeym. Még tudtam utána 5 birdiet ütni és azt hiszem, talán egy bogey csúszott még be. Nem estem szét a dupla bogey után, ugyanúgy fókuszban maradtam és meg tudtam nyerni a Winter Cupot” - magyarázza, majd hozzáteszi, hogy a versenynapokon tudósításokat sem olvas, hiszen nem az a lényeg, hogy az első vagy a második napon ki hogy áll. Az számít, hogy a harmadik nap végén, az eredményhirdetésnél mi a sorrend.

„Persze a rutin nagy úr! Tudni kell kezelni, hogy vannak rosszabb szakaszaid, ami az elején nem nagyon megy. Minél többször kell versenyhelyzetbe kerülnöd, hogy menjen. Nekem is voltak ezzel problémáim. Sőt, néha még most is vannak, de már nem hatnak ki a következő szakaszokra.

A hármasnál a két flight-társam két ütés előnyben volt hozzám képest, de nem foglalkoztam vele.

Rájuk viszont valószínűleg kihatott, hogy 5 birdiet ütöttem, mert elkezdtek leromlani. Persze lehetett ez tudatalatti is, lehet, hogy nem is figyeltek erre, mégis tisztában voltak vele, hogy mi történik” - teszi hozzá Ifj. Sárközi Richárd, aki idén már játszott egy nagyobb bajnokságon Spanyolországban, de saját bevallása szerint így is kihívás volt számára a címvédés, hiszen egy magyar golfozónak hónapokat kell kihagynia a rossz idő miatt. Legalábbis a versenyzésben. Gyakorolni viszont nem csak lehet, hanem ez alatt az időszak alatt is kötelező a bajnok szerint.