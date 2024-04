Egy bikinis videó miatt akár ki is végezhették volna hazájában a sportolónőt

"Felhívtam Uwét, aki azt mondta, repüljek el Bécsbe. Ő fogadott be" - mesélte Soltani. "2022-ben egy iráni honfitársam, Sara Khadem szintén hidzsáb nélkül vett részt egy sakkversenyen. Soha többet nem mehetett haza ő sem, most is Spanyolországban él."

Soltani tehát megérkezett Ausztriába egy idegen családhoz, egy idegen férfihoz. Uwe azonban nem okozott neki csalódást.

A hatvanon túl férfi befogadta az iránit, akit szinte lányaként szeretett.

"Két fiam volt, de sosem gondoltam volna, hogy az élet ezt a fordulatot tartogatja még a számomra. Hogy egy iráni lány csöppen be az életünkbe, akit saját gyermekemként szeretek" - mondta a férfi.

Mivel az iráni lány korábban rendkívül tehetségesnek bizonyult a kajakozók között, ezt a sportot válaszotta. Ausztriában menedékjogot kapott, majd az osztrák kajak-kenu válogatott tagja lett. Most már az idei párizsi olimpiára készül. Annak a menekült csapatnak lett a tagja, amely a NOB égisze alatt versenyezhet majd az olimpiai játékokon. "Jó esélyem van arra, hogy ott legyek az olimpián" - mondta Soltani. "Képzeletben a dobogó tetején állok és aranyérmes vagyok.