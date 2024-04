„Ma nagyon szerettem volna szintidőn belül úszni, szóval természetesen azzal kezdeném, hogy mi nem tetszett benne... – kezdte az értékelését felnevetve, de könnyes szemmel Telegdy-Kapás Boglárka. – Ahogy gondolom látszik rajtam,

eléggé megkönnyebbültem, mert ilyen sokáig még sosem hajkurásztam olimpiai szintidőt, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez megvan.

Benne volt minden, egy kicsit a dac is, hogy azért is meg akartam csinálni, de próbáltam levetkőzni azt, hogy ne legyen görcsös és ne akarjam túlságosan. Kicsit ez volt az akadály eddig, hogy nagyon rágörcsöltem, most próbáltam nem annyira görcsölni. Csak és kizárólag magamra figyeltem, Dohában [a februári világbajnokságon] elterelődött a figyelmem verseny közben, most viszont nem néztem sehová, csak az utolsó ötvenen.