Rapport tagadja a román állampolgársági esküt

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Andrzej Iwanczuk/NurPhoto

A Magyar Hang arról számolt be, hogy Rapport a feleségével, a szintén sakkozó, szerbiai születésű és magyar állampolgársággal is bíró női nagymester Rapport Jovánával együtt idén március 21-én megkapta hivatalosan a román állampolgárságot, amelyet a román kormány honlapján megjelent határozattal támasztott alá. Az ügyben azonban újabb fordulat állt be, ugyanis a Nemzeti Sport beszámolója szerint a sakknagymester tagadja, hogy állampolgársági esküt tett volna.