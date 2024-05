Több millió versenyzővel a triatlon a világ egyik legdinamikusabban fejlődő olimpiai sportága. Nemcsak az elit nemzetközi versenysorozatok, hanem az izgalmas kihívást kereső szabadidősportolók számára szervezett versenyek népszerűsége is egyre nagyobb. A Magyar Triatlon Szövetség célja, hogy a nemzetközi trendekhez igazodva itthon is a legnépszerűbb sportágak közé emelje az úszás, a kerékpározás és a futás hármasára épülő triatlont. A Best Ever ügynökség feladata, hogy kommunikációs támogatást nyújtson a szövetség növekedési stratégiájához.

Kiemelt feladata lesz a magyar válogatott nemzetközi, köztük olimpiai szereplésének kommunikációja, valamint a triatlon népszerűsítése a hazánkban rendezett nemzetközi versenyek segítségével.

Kindl Gábor és Németh Balázs

Fotó: triatlon.hu

Meghatározó korszakát éli a hazai triatlonsport és a Magyar Triatlon Szövetség. Komoly ambícióink vannak a sportág népszerűsítését, még nagyobb számú szabadidősportoló bevonását, valamint a nemzetközi versenyek hazai megrendezését és a válogatott versenyzők eredményeit illetően is. Mindezek sikere érdekében a sportszakmai terület mellett szeretnénk biztos szakmai alapokra helyezni a kommunikációt is, amelyet az atlétikai vb-n már bizonyított Best Ever Kft. csapatára bíztunk. Hiszek abban, hogy van és lesz mit mondanunk a hazai triatlonról a sport kedvelőinek, támogatóinknak, így ezen a területen is magasabb fordulatszámra kapcsolunk – mondta Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke.

A Best Ever ügynökséget azért hoztuk létre az atlétikai vb-n dolgozó kommunikációs szakemberekkel, hogy olyan nagy ívű törekvéseket támogassunk, mint amilyen a Magyar Triatlon Szövetség sportág megújítását célzó stratégiája és Magyarország szerepének megerősítése a nemzetközi triatlon életben. Izgalmas időszakban kapcsolódunk be a munkába, hiszen az új szakági koncepció megvalósítása mellett kommunikációs hátteret biztosíthatunk a magyar triatlon élversenyzőinek is, akik Párizsban - reményeink szerint - ismét a világ legjobbjai között lesznek – mondta Németh Balázs, a Best Ever ügynökség vezetője.