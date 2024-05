Az évszázad mérkőzésének beharangozott mérkőzésen a komoly változáson átesett Tyson Fury a nehézsúly vitathatatlan bajnoka lehet, amennyiben szombaton legyőzi az ukrán Olekszandr Uszikot a Szaúd-Arábiában megrendezésre kerülő címegyesítő összecsapáson. Mindkét harcos veretlen még, a 2012-es, londoni olimpián aranyérmes, amatőrként világ- és Európa-bajnok Uszik a Bokszvilágszövetség (WBA), a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), a Bokszvilágszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO), míg brit Fury a Bokszvilágtanács (WBC) nehézsúlyú övét teszi kockára.

Összecsap a nehézsúly két veretlen bajnoka, Olekszandr Uszik és Tyson Fury

Fotó: AFP

Ibrahimovic nagy rajongója Tyson Furynak

A tavaly visszavonult 122-szeres svéd válogatott futballista, Zlatan Ibrahimovic köztudottan rajong a küzdősportokért, és minden bizonnyal figyelemmel kíséri majd a két nehézsúlyú bunyós ütközetét is. A korábbi világklasszis csatár a meccs előtt a közösségi oldalán küldött videóüzenetet a brit bokszolónak, amiben azt tanácsolta Furynak, hogy érezze jól magát a ringben, ugyanakkor emlékeztette rá a brittet, hogy mindenképpen nyernie kell.

"Tyson Fury, mi újság? Remélem, jól vagy és remekül sikerült a felkészülésed. Látszik, hogy jó formában vagy. Élvezd a harcot. Biztos vagyok benne, hogy tudod, mit kell tenned. És egészen biztos vagyok benne, hogy most is meg fogod tenni azt, amit mindig is szoktál, és történelmet fogsz írni. Csak légy önmagad.

Menj be a ringbe, táncolj kicsit, és érezd jól magad. De ami a legfontosabb, tedd azt, amire képes vagy, és ez a győzelem. Nyerd meg a meccset és írj történelmet. Szurkolni fogunk neked

– üzente Ibrahimovic.

A 42 éves svéd klasszis nagy rajongója Furynak, így nem először fordult elő, hogy jókívánságait küldte a Cigánykirálynak becézett sportolónak. Még 2021-ben, az amerikai Deontay Wilder elleni összecsapást megelőzően küldött hasonló üzenetet. Akkor Ibrahimovic szavai szerencsét hoztak Furynak, ugyanis a brit fölényes győzelmet aratva megtartotta a Bokszvilágtanács (WBC) világbajnoki övét.

Az ökölvívás történetében legutóbb 1999-ben hirdettek vitathatatlan nehézsúlyú bajnokot – aki mindegyik nagy szervezetnél a legjobb –, akkor a brit Lennox Lewis diadalmaskodott az amerikai Evander Holyfield felett.