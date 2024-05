Piotr Wozniacki, aki bodogan ünnepli lánya sikerét 2024-ben, Melbourne-ben

Fotó: AFP

Carolina írt egy levelet a római versenyigazgatónak. Szépen bemutatkozott, leírta, hogy ki ő. Válaszra sem méltatták. Rómában megtehettük volna, hogy Carolina elindul a selejtezőben, de ő ezt nem akarta. Azt mondta, nem uttörőjátékos, nevetséges, ami zajlik.

Hajlok rá, hogy igaza van. Ő egész életében keményen dolgozott azért, amit elért. A minimális tiszteletet sem kapja most meg.

És itt most azt is elárulom, hogy a lányom jövőre biztosan nem fog játszani. Ebből a cirkuszból elég volt egy életre. Semmi értelme annak, hogy kétgyerekes anyaként meghaljon a pályán csak azért, mert őt semmibe veszik. A WTA semmibe veszi a játékosokat.

Ha egy szülő most azon gondolkodik, hogy női teniszezőt neveljen a lányából, jól gondolja meg, mit csinál. Ezt a szezont még végigcsinálja Carolina egészen az US Openig. Ha Wimbledonban nem adnak neki szabadkártyát, elindul a selejtezőn. A lányom harca egy dologra jó: fenyitja a többiek szemét, hogy mi folyik itt és mi vár rájuk. Petra Kvitova most vár gyereket - rá is ez a sors vár? Számomra teljesen érthetetlen, hogy a visszatérések után ezekkel a játékosokkal ilyen rosszul bánhatnak, pedig tettek valamit, elértek valamit, és bizonyosan vonzottak néhány ezer rajongót ehhez a sporthoz.

Mindenkit lebeszélek, mert ez óriási kiadás, hatalmas stressz! A szülőknek már az elején tudniuk kell, hogy ha a gyerekük elkezd teniszezni, egyedül marad, még akkor is, ha útközben sikerül feljutniuk a csúcsra.

Carolina Woźniacki élete nagy álma volt, hogy olimpiai bajnok legyen. Hogy Párizsban elindulhat-e? Ma még ezt sem tudjuk.

"2008-ban Pekingben a negyeddöntőben az aranyérmes Jelena Gyementyjevától, 2012-ben Londonban pedig a szintén aranyérmes Serena Williamstől kapott ki - ugyancsak a negyeddöntőben. 2016-ban Rio de Janeiróban a dán zászlót vitte a megnyitón, és ez az emlék örökre megmarad, de ismét összefutott egy későbbi érmessel - s kikapott Petra Kvitovától. A lányom nagy álma volt, hogy egyszer olimpiai bajnok legyen és ennek semmi köze nincs a pénzhez. Még érmet sem tudott nyerni az olimpián soha. Ez nagyon fáj neki."