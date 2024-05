Magyar sportolók futottak a Dorko új cipőjébnen

Terbócs István: A mostani feljutás közelebb áll a szívemhez

"Engem is meglepett, hogy milyen jó a csillapítása és mennyire kényelmes. Nem vagyok nagy futó, mert inkább a jégen mozgok otthon, de nekem nagyon tetszik, az első pillanattól megnyerő volt. Ár-érték arányban is bajnok a cipő, tudom, hogy konkurens márkáknál ennyiért hasonlót biztosan nem kap az ember. Nem tudom, betonon milyen lehet, de valami borzalmasan jól rugózik, karbon is van benne, úgyhogy csak ajánlani tudom. Száraz edzésekhez nekem is tökéletes lesz" - mondta az Origónak a magyar válogatott jégkorongozó, Terbócs István, aki hozzátette, fél éve kezdték az együttműködést a Dorkóval, és nagyon várja a fonytatást is, majd a hokicsodáról is ejtett pár szót.

"Feljutás és feljutás között is hatalmas különbség van. Ljubljanába is sikerült a bravúr két éve, és most is visszakerülni, de ez egy kicsit közelebb áll most a szívemhez. Nagyon sok nehézség volt, meg igazi hullámvasút az egész világbajnokság, de szerencsére a tetején tudtunk kiszállni"

- árulta el a hokis, aki a problémákról is beszélt.

Tarbócs István a hokicsoda után az atlétika pályán is bizonyított

"Mi generáltunk magunk köré a problémákat. Gondolok itt arra, hogy kikaptunk a románoktól, illetve voltak ugye belső dolgok is, amikről nem szeretnék most igazából többet mondani. Tény, érkezett olyan helyről is probléma, ahonnan nem kellett volna" - mondta Terbócs, aki a Kanada elleni összecsapással kapcsolatban elmondta, igazi gálamérkőzés volt számukra.

"Nyilván a Kanadának kicsit fontosabb volt, hiszen nekik még van egy A csoportos világbajnokságuk. Viszont

nagyon élveztük és örültünk, hogy ennyien kijöttek ünnepelni velünk a feljutást, illetve azokat a játékosokat, akik már esetleg visszavonultak, vagy éppen most játszották az 50. vagy 100. mérkőzésüket a nemzeti csapatban. Nagyon jó élmény volt, ráadásul Kanada ellen mindig jó érzés hokizni egyet.

Nagyon sokan voltak kint, ha jól tudom, több mint 15 ezren, amivel rekordot is döntöttünk. Úgyhogy nagyon köszönöm a szurkolóknak, hogy ennyien kijöttek, és kíváncsiak voltak ránk."