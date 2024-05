Mathieu Van der Poel sorsa hamar eldőlt, gondolhatnánk, de nem egészen így van. Hiába a komoly családi hagyomány a kerékpársportban, a kis Mathieu sokáig más terepen próbálkozott. A hollandok sztárja 1995 január 19-én született, Kapellenben, azaz Belgiumban. Édesapja, Adrie van der Poel is bringázott, többszörös holland bajnok volt a profik között, nyert két szakaszt a Tour de France-on, és nyert két Monumentumot, a Flandriát és a Liége–Bastogne–Liége-t. Az anyai nagypapa, Raymond Poulidor korának híres kerékpárosa volt, 1964-ben Vueltát is nyert és többször volt dobogós, második és harmadik helyezett is a világ leghíresebb versenyén, a Tour de France-on, ahol összesen hét szakaszt nyert, de megnyerte a Critérium du Dauphinét és a Párizs-Nizzát is, a Monumentumok közül a Milánó–Sanremót, amit Mathieu 62 évvel később szintén megnyert.

Mathieu van der Poel hihetetlen formában kezdte a tavaszt

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Van der Poel gyerekként a fenti családi hagyományok ellenére focizni is kezdett a bringázás mellett, és annyira tehetséges volt, hogy az élvonalban szereplő Willem II is szerette volna leigazolni. Visszaemlékezések alapján fizikálisan és mentálisan is kiemelkedett a társai közül, hihetetlen győzni akarás jellemezte már ekkor is. A tilburgi csapat kiválasztási programjában remekül szerepelt, a klub utánpótlásában is járhatott edzésre, de 12 évesen választania kellett és a nyereg, valamint a két kerék mellett döntött.

Van der Poel a cyclocrossban kezdte el bontogatni a szárnyát, miután az apja és a bátyja is szép eredményeket ért el a sportágban. A cyclocross-versenyeket zárt pályán rendezik, de bizonyos akadályok, tereptárgyak között, az országútihoz eléggé hasonló kerékpárral, de természetesen a kemény terephez jobban használható módosításokkal. Ezeket a versenyeket az országúti kerékpáros szezon szünetében, javarészt télen rendezik. Mathieu azonnal letette a névjegyét a sportágban, rengeteg kisebb viadalt nyert meg a debütáló szezonjában, az országos bajnokságon pedig második helyezést ért el a korosztályában.

A következő szezonjában az összes versenyt megnyerte, amin elindult, összesen 30-at és megnyerte a holland bajnokságot is.

A juniorok között a holland mellett megnyerte az Európa-bajnoki és a világbajnoki címet is, amit elsőként meg is tudott védeni. Igazi sztárja, szinte egyeduralkodója lett a junior mezőnynek. 2011 nyarán már az országúton is versenyzett, időfutamban rögtön korosztályos bajnoki címet szerzett Hollandiában.