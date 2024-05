Meghalt a magyar testépítő legenda

A Berkes Team SE alapítója ötször szerzett vb-aranyat a fegyveres erők világbajnokságán testépítésben. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetségben több funkciót is betöltött. A Testépítő Szakág vezetője volt, és a Bírói Bizottság vezetőségének tagjaként is segítette a sportágat. Ezenkívül az Elit Pro szekció irányítójaként dolgozott, továbbá profi bíróként is tevékenykedett, írja közösségi oldalán a magyar szövetség.

A Berkes Team SE alapítója ötször szerzett vb-aranyat a fegyveres erők világbajnokságán testépítésben. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetségben több funkciót is betöltött. A Testépítő Szakág vezetője volt, és a Bírói Bizottság vezetőségének tagjaként is segítette a sportágat. Ezenkívül az Elit Pro szekció irányítójaként dolgozott, továbbá profi bíróként is tevékenykedett. Berkes Lászlót a spanyolországi Santa Susannában zajló fitness- és testépítő Európa-bajnokságon érte a halál. Szívelégtelenség következtében hunyt el. A Magyar Fitness és Testépítő Szövetség saját halottjának tekinti Berkes Lászlót.

Berkes Lászlót a spanyolországi Santa Susannában zajló fitness- és testépítő Európa-bajnokságon érte a halál. Szívelégtelenség következtében hunyt el.

A Magyar Fitness és Testépítő Szövetség saját halottjának tekinti Berkes Lászlót.