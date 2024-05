A kvalifikációs időszakban mutatott eredmények alapján úgy látom, sportolóink remek formában vannak: valamennyi tokiói sportágban Párizsba is reális a kijutás, emellett valamennyi tokiói éremszerző sportágban Párizsban is reális az éremszerzés. Nagy öröm számunkra továbbá, hogy olyan sportágakban is lesz paralimpiai résztvevőnk, amelyekben nem voltunk jelen az elmúlt paralimpiákon, így nemcsak sportolói létszámban mutat emelkedést a Magyar Paralimpiai Csapat, hanem a sportági sokszínűség is növekszik.