A 152 kilométeres etapon hegyi befutó nehezítette a bringások dolgát. Az előző napi időfutamot komoly előnnyel nyerő Pogacar arra figyelt, hogy riválisai közül senki ne tudja megelőzni. Az utolsó, hosszú emelkedőn aztán már ő irányított, és végül mindenkit lehajrázva két nap alatt a második, idén pedig a harmadik szakaszsikerét is elkönyvelhette - írja az MTI.

Tadej Pogacar újabb szakaszt nyert a rózsaszín trikóban

Fotó: Luca Bettini / AFP

A második helyen az összetettben is második kolumbiai Daniel Martínez végzett. Az összetettben harmadik brit Geraint Thomas ezúttal ötödikként zárt két másodperc hátránnyal. Valter 7:50 percet kapott Pogacartól, így az ötvenedikről feljött a 43. helyre, hátránya pedig 33:20 percre nőtt.

Valter az M4Sport helyszíni stábjának elmondta, hogy igyekezett beleállni a szökésbe, bár a verseny közben nehéz eldöntenie, hogy mennyi energiát fektessen bele, mert előre nem lehet tudni, mi fog történni.

"Nyilván ez az egyetlen esélyem Pogacar ellen egy ilyen hegyen, és ha tényleg nagy eredményt szeretnék elérni, hogy viszonylag nagy előnnyel kezdek. Próbálkoztam sokat és ezzel sok energiám el is ment, de ahhoz képest, elég jól helyrejöttem a végére. Nem mondom, hogy annyira sokáig, de jobb lett volna még egy picit ott maradni a végén. Már nem voltunk sokan, amikor ott voltam az összetett menők között és utána is viszonylag jó tempóban fel tudtam jönni, ennek a tegnapi után kifejezetten örülök" - mondta a 25 éves magyar bringás, majd hozzátette, utólag nem bánta, hogy nem került bele a szökésbe, mert még a mezőnybe is nagyon nehéz szakaszt teljesítettek.

"Szeretnék jó eredményeket elérni, megfelelni magamnak, és annak az elvárásnak, amit magam felé támasztok, és azt szökésből fogom tudni megmutatni. Elég jól éreztem magam ezen a hegyen, bíztatóak a lábak a továbbiakra, úgyhogy remélem, hogy már csak a szerencse fog rám mosolyogni ezen a Girón."

Valter azt is megjegyezte, hogy megpróbál megfelelni a csapata által kapott feladatnak, de ha vasárnap nem kap ilyet, akkor próbál egy kicsit visszavenni, mert két bukás után nem érzi magát jól.

Eredmények, Giro d'Italia (a viadal honlapja alapján):

8. szakasz (Spoleto-Prati di Tivo, 152 km):

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:02:16 óra

2. Daniel Martínez (kolumbiai, BORA-hansgrohe) azonos idővel

3. Ben O'Connor (ausztrál, Decathlon-AG2R) a. i.

...34. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 7:50 perc hátrány

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 28:14:42 óra

2. Martínez 2:40 p h.

3. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 2:58 p h.

...43. Valter 33:20 p h.