A változtatásról a Roland Garros tornaigazgatója, a korábbi kiváló francia teniszező, Amelie Mauresmo számolt be. Korábban lehetett alkoholos italokat fogyasztani a nézőtéren, de ezt azt követően megtiltották, hogy a belga David Goffinre rágót köptek a szurkolók a francia Giovanni Mpetshi Perricard elleni meccsen. Szerdán a női címvédő Iga Swiateknek kellett csendre inteni a nézőket, miután játék közben kiabáltak be.

Meg kell fegyelmezni a nézőket Párizsban

Fotó: Bertrand GUAY / AFP

„Nagyon örülünk, hogy a nézők ennyire lelkesek a teniszmeccsekkel kapcsolatban, sok az érzelem, ami jó, de lépéseket kell tenni, hogy ez ne fokozódhasson tovább. Pár dolgon változtatni kellett. Az alkoholt eddig engedélyeztük a nézőtéren, de ennek most vége” – mondta Mauresmo.

Ez nem azt jelenti, hogy teljesen kitiltják az italokat a teniszközpontból, mindössze a lelátón nem lehet majd inni. Mauresmo arról is beszélt, hogy a székbírók is keményebben lépnek majd fel a nézőtéri rendbontások ellen, több tiszteletet várnak majd el a játékosok és a játék felé is. A biztonsági előírásokat is szigorították, a nézőtéri rendbontókat beazonosítják majd, és ha nem sikerül őket nyugalomra inteni, akkor komolyabb következményekkel kell számolniuk.

Mauresmo azt is elmondta, hogy pénteken egy órával korábban kezdődik majd a program, ugyanis a sok eső miatt csúszásban vannak a meccsekkel és a következő időszakban is várható újabb csapadék, így további csúszások várhatóak.

Csütörtökön Marozsán Fábián három szettben kikapott a tizedik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovtól, így a 64 között búcsúzott egyesben. A világranglistán 43. magyar játékos az első játszmában háromszor is elvesztette az adogatását, az ATP rangsorában tizedik rivális mindössze 25 perc alatt előnybe került. A játék képe a folytatásban sem változott alapvetően, Marozsán 0:3 után nyerte első játékát a mérkőzésen, s bár később egyszer brékelni tudta Dimitrovot, s 3:3-ra kiegyenlített, a bolgár ezt a szettet is magabiztosan gyűjtötte be. A harmadik felvonásban Dimitrov az ötödik gémben brékelt, majd 5:3-as vezetésénél a mérkőzésért fogadhatott, de Marozsán három meccslabdát is hárítva versenyben maradt és szépített. Ez azonban csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő, a következő játék ugyanis ismét a 33 éves, kilencszeres ATP-tornagyőztes bolgáré lett, aki így 1 óra 40 elteltével fogadhatta ellenfele gratulációját.