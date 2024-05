Csütörtökön a Martinsicuro és Fano közötti 193 kilométeres etap várt a bringásokra, a 2162 méter szintemelkedést tartalmazó táv második felében négy kisebb, negyedik kategóriás emelkedővel. A szakasz jellege lehetővé tette, hogy szökevények harcoljanak az elsőségért, sokan érdekeltek is voltak ebben, köztük a magyar bajnok Valter. Ám az ő csoportja - noha kéttucatnyian tekertek benne - sokáig csak a harmadik boly volt és végül be is fogta a mezőny. Valter végül hat perc hátránnyal a 44. pozícióban tekert be, összetettben a 34. 38:25 perc lemaradással - írja az MTI.

Julian Alaphilippe nyerte a 12. szakaszt

Fotó: Luca Bettini / AFP

A céltól 138 kilométerre ketten tekertek el a többi szökevénytől, a hajrában ebből a kettősből az utolsó emelkedőn, a záró 12 kilométeren belül meginduló Alaphilippe szerezte meg a győzelmet félperces előnnyel. A pályafutása első Giróján szereplő francia bringás ezzel teljessé tette háromhetes kollekcióját: a Tour de France-on - ahol viselte a sárga trikót is - összesen hat, a Vuelta a Espanán egy etapsikerrel rendelkezik.

Az összetett élcsoportja nem módosult, az esélyesek valamennyien együtt, közel öt és fél perc lemaradással értek célba, a kétszeres Tour-győztes Pogacar változatlan előnnyel tartja előnyét.

Eredmények, Giro d'Italia (a viadal honlapja alapján):

12. szakasz, Martinsicuro-Fano, 193 km:

1. Julian Alaphilippe (francia, Soudal - Quick-Step) 4:07:44 óra

2. Jhonatan Narváez (ecuadori, Ineos Grenadiers) 31 másodperc hátrány

3. Quinten Hermans (belga, Alpecin-Deceuninck) 32 mp h.

...44. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 6:03 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 45:22:35 óra

2. Daniel Martínez (kolumbiai, BORA-hansgrohe) 2:40 perc hátrány

3. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 2:56 p h.

...34. Valter 38:25 p h.

Pénteken a Riccione és Cento közötti 179 kilométeres táv vár a 107. Giro d'Italia mezőnyére, amely összesen 3400 kilométert teker, amíg a jövő vasárnapi záróetapon Rómában célba ér.