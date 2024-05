A versenyzők a következő két hónap jelentős részét magaslati edzőtáborban töltik majd, közben a szakmai stáb próbál mindent megadni nekik, hogy a legtökéletesebb állapotban utazhassanak Párizsba.

Az idei szezon több szempontból különleges a magyar triatlon számára: éppen 40 éve rendezték az első triatlonversenyeket Magyarországon és 35 éve alakult a szövetség, remélhetőleg az olimpia után is lesz mit ünnepelni. A szabadidősport területén is rövid időn belül sikersportág lehet a triatlon, hiszen az idei szezontól kezdődően a szövetség megnyitotta a versenyeket. A "Próbáld ki a triatlont!" című, tizenkét állomásos sorozat lehetőséget teremt az szabadidősportolók számára is, hogy részt vegyenek a versenyeken, amelyekre korábban csak licensszel rendelkezők nevezhettek.