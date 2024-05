A magyar fővárosba érkező Olimpiai Kvalifikációs Sorozat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Agenda 2020+5 elnevezésű reformprogramjának egyik alappillére. A kétfordulós sorozat első megméretésére május 16. és 19. között került sor Sanghajban, a másodiknak pedig Budapest ad otthont június második felében. A BMX Freestyle, a gördeszka és a sportmászás a tokiói olimpián debütált, így hatalmas dolog, hogy ennyi olimpiai érmes versenyző érkezik az utcai sportok olimpiai fesztiváljára - különösen, mivel a breaking most először szerepel az olimpiai sportágak között, míg a többi sportág másodszor lesz része az ötkarikás játékok programjának. A versenyzőknek mindkét állomáson jól kell teljesíteniük ahhoz, hogy biztosítsák helyüket az idei olimpián. Ez a 464 induló közül több mint 150-nek sikerülhet az egyes sportágak kvalifikációs rendszerének megfelelően.

A BMX freestyle legendás alakja, Logan Martin is versenyezni fog Budapesten

Fotó: Kieran Cleeves

BMX Freestyle-ban, sportmászásban és breakingben - Sanghajhoz hasonlóan - Budapesten is 50 pontot szerezhetnek a versenyzők, azaz a két fordulóban összesen maximum 100-at. A két állomáson szerzett összpontszám alapján alakul ki a végső sorrend, amely eldönti az olimpiai kvóták sorsát is. A gördeszka pontrendszere ettől minimálisan eltér: itt a sorozat két állomása mellett a korábbi versenyekről hozott pontok is számítanak a végelszámolásnál. Előbbiek teszik ki az összpontszám kétharmadát, míg az Olimpiai Kvalifikációs Sorozatot megelőző állomások a fennmaradó egyharmadot.

Az igazán éles verseny tehát Budapesten lesz: itt dől el minden, több lehetőség nincs - Budapesten késhegyig menő küzdelem lesz a párizsi helyekért!

A június 20-án kezdődő budapesti versenyen olyan sportolók biztosíthatják részvételüket az ötkarikás játékokra, mint az

olimpiai bajnok gördeszkás Joszozumi Szakura, a szintén olimpiai aranyérmes sportmászó Alberto Ginés López, vagy a BMX freestyle legendás alakja, Logan Martin.

Mellettük sportmászásban megméreti magát az olimpiai ezüstérmes Nonaka Miho is.

A hét olimpiai bajnokot felvonultató rangos mezőnyben négy magyar sportolónak is szurkolhat a hazai közönség. Szarvák Csenge (B-Girl Csenge) és Lobontiu Menotti Noris (B-boy Noris by Nature) breakingben, Tusnády Nimród Sebestyén sportmászásban, Kempf Zoltán (Kempf Zozo) pedig BMX Freestyle-ban képviseli a magyar színeket.