Budapest rendezheti meg 2026 szeptemberében az első atlétikai világdöntőt (World Athletics Ultimate Championship), mely a szezon csúcseseménye lesz. Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség (WA) elnöke Schmidt Ádámmal, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárával személyesen egyeztetett és kötött megállapodást a rendezésről, majd jelentették be közösen a hírt hétfőn Budapesten. A brit sportvezető elmondta, hogy csaknem 70 ország 400 versenyzője, köztük a legnagyobb sztárok szerepelnek majd a viadalon, melynek létrehozásával az a WA célja, hogy minden olyan évben, amikor nincs világbajnokság, legyen egy rangos eseménye a sportágnak, amit az egész világon néznek, számolt be még hétfőn délelőtt az MTI. A bejelentést követően a Mandíner exkluzív interjút készített Sebastian Coe-val, amelyben sok-sok érdekesség elhangzott.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által közreadott fotón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár (b), Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke (k) és Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (j) az Országház előtti Kossuth Lajos téren

Fotó: MTI

A WA elnöke elmondta, hogy Budapest egy fantasztikus város, megemlítette, hogy szinte már második otthonának tekinti, illetve

többször kiemelte, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokság volt valaha a legjobb,

amely után szinte egyértelmű volt, hogy a magyar fővárosban rendezik meg az első Világdöntőt, annak ellenére, hogy több országgal és várossal is egyeztettek. A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető, aki egyben a Brit Olimpiai Bizottság tagja is, tavaly azt mondta, Budapest készen áll rá, hogy olimpiát rendezzen, amit most újra megerősített.

Biztos vagyok benne, hogy eljön az ideje. Ez egy ambiciózus város, ambiciózus ország, szóval csak évek kérdése. Egy olimpiát csak egy ilyen ambiciózus város tud megrendezni.

2012-ben Londonban segítettem a szervezésben, nem könnyű, de egy elképesztő esemény” – mondta a négyszeres olimpiai érmes korábbi középtávfutó.

"Nagyon örülök, hogy tavaly itt került megrendezésre a világbajnokság, és biztos vagyok benne, hogy 2026-ban is egy fantasztikus verseny fog lezajlani Budapesten. Arról, hogy az olimpia hol lesz, viszont mások döntenek.

Semmi nincs, ami meg tudná állítani ezt a várost abban, hogy rendezővé váljon

– tette még hozzá. Azt is elmondta, mit jelent a világ legnagyobb sporteseménye egy város, egy ország, egy nemzet szempontjából.