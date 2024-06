Az előző mérkőzéseiken mind a kínai Zhang, mind az alabamai Wilder Joseph Parkerrel szemben maradt alul, így a mostani ütközet vízválasztónak számított mindkét bokszoló szempontjából. A nyitó etapban még nem történt érdemi akció, majd a második felvonásban – legalábbis az első 3 perchez képest – aktívabbak voltak az öklözők. Feltűnő volt, hogy egyrészt Zhang több mérettel nagyobb riválisánál, valamint az, hogy mindketten arra a bizonyos egy nagy ütésre próbálnak alapozni. Ahogy múlt az idő, Zhang egyre magabiztosabb lett, többször is benyomta a kötelekhez, a sarkokba Wildert, aki ennek ellenére is el tudott ereszteni pár veszélyesebb jobbost. Az ötödik felvonásban felpörögtek az események: Wilder elindított egy ütést, amibe Zhang belevert egy kemény jobbossal, ettől Wilder megszédült, kifordult, a kínai öklöző pedig elhelyezett ellenfele fején még egy bombát, amitől padlót is fogott az amerikai ex-bajnok. Wilder nagy nehezen felállt, a számolás végén azonban a bíró úgy ítélte meg, hogy nem tisztult ki, így leléptette Wildert - írja a profiboksz.hu

A 41 éves kíni kiütötte a 38 éves amerikait, Zhang könnyen lehet, hogy véget vetett Wilder pályafutásának

Fotó: Xinhua via AFP / Xinhua via AFP/Xinhua News Agency.All Rights Reserved

Ha hihetünk az előzetes nyilatkozatoknak, akkor Wilder vélhetően befejezi a pályafutását, Zhang viszont elképzelhető, hogy újra közelebb kerül egy jövőbeni címmérkőzéshez.