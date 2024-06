A spanyol Laura Garcia-Caro olyan bakit mutatott be, amit előtt már sokan megtettek, de még mindig nem tanulta meg minden sportoló, hogy sosem szabad túl korán ünnepelni. A versenyt a hazai pályán versenyző olasz Antonella Palmisano nyerte, aki elsőként érkezett be a római Olimpiai Stadionba, ráadásul Palmisano mögött honfitársa, Valentina Trapletti lett a második. A két olaszhoz hasonlóan Laura Garcia-Caro is úgy döntö9tt, zászlóval ünnepelve gyalogol el a célig, de hibázott, könnyelmű volt.

A spanyol sportoló már az ünnepléssel volt elfoglalva, zászlóval a nyakában ünnepeltette magát, amikor jött az ukrán Ludmila Oljanovszka és méterekkel a cél előtt megelőzte. A spanyol sportoló arcára volt írva, hogy azonnal megbánta a korai ünneplést.