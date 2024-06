A Honvéd kétszeres olimpiai bajnok versenyzője mögött Gazsó Alida Dóra lett a második, Fojt Sára pedig a harmadik. A hatszoros ötkarikás aranyérmes Kozák Danuta, aki két és fél év kihagyás után idén tért vissza, a hatodik helyen végzett a döntőben. A rajtlista alapján Kozák csak ebben a számban nevezett a válogatóra, amely női kajakban az egyetlen ilyen verseny.

Csipes Tamara rajt-cél győzelmet aratott a szegedi válogatón

Fotó: Philip FONG / AFP

A Magyar Nemzet beszámolója alapján a fináléban Csipes, Gazsó és Kozák egymás mellett, az ötös, a hatos és a hetes pályáról indult. Csipes Tamara rajt-cél győzelmet aratott, Gazsó második helye sem forgott veszélyben, csupán az volt kérdéses, hogy Kozák Danuta hogyan végez. A hatszoros olimpiai bajnoknő a szokásosnál is görcsösebben lapátolt és csak hatodikként ért célba. Ez az eredmény valószínűleg azt jelenti, hogy lemarad a párizsi olimpiáról.

Csipes Tamara és Gazsó Dorka mögött Fojt Sára és Pupp Noémi lett a harmadik és negyedik, jelen állás szerint nekik van a legtöbb esélyük az olimpiai csapatba kerülésre. E négy versenyző a befutó után a stéghez evezve összekapaszkodott és kedélyesen beszélgetett egymással. Ez is árulkodó jelenet volt.

Pénteken rendezik a párosok versenyét, Kozák Danuta erre eleve nem nevezett, Csipes Ferenc a szóló után aligha bontja meg a Gazsó, Csipes duót.

A páros összecsapása azért is volt érdekes, mert nem is olyan régen Kozák Danuta nyíltan szembement Csipes Ferenccel, a 37 éves kajakos verbális molesztálással vádolta meg a válogatott edzőjét, a korábbi olimpiai bajnok Csipes Ferencet, aki az édesapja Kozák válogatottbeli partnerének, a kétszeres ötkarikás bajnok Csipes Tamarának. Kozák Danuta és Csipes Tamara a 2016-os riói olimpián, valamint a 2021-es tokiói ötkarikás játékon is aranyérmet nyertek a női kajaknégyes tagjaiként.

Az Eb- és olimpiai válogató péntekig tart a Maty-éri pályán.

Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az ötkarikás csapatot a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.