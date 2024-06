„Húsz év, több mint 35 ezer kilométer, 19 millió tempó, négy olimpia, nyolc érem, hét világcsúcs és megszámlálhatatlan sok emlék után hivatalosan is búcsút intek ennek az álomnak, amelyet kilenc éves korom óta éltem. A mai napon visszavonulok a versenysporttól – írta szerdán az Instagram-oldalán a négyszeres olimpiai bajnok úszó, Cate Campbell. – Az elmúlt héten volt egy kis időm a karrieremen gondolkodni, és eközben sok ellentétes érzelem fogott el, hiszen nem pont úgy végződött, ahogy reméltem, de még mindig képes vagyok megbánás nélkül visszanézni [a karrieremre]."

Fotó: David Mariuz / AFP

A 32 éves sportoló megpróbálkozott a csapatba kerüléssel a párizsi olimpiára, ami az ötödik lett volna pályafutásában, azonban nem járt sikerrel az ausztrál válogatón – írta meg az MTI. A bejegyzésében megköszönte a segítséget annak a rengeteg embernek, aki támogatta őt a pályafutása során, és kiemelte, hogy

hosszú és vad út volt, de a világért sem változtatnék rajta".

Hozzátette, alig várja, hogy a többi ausztrál úszónak és az egész ausztrál olimpiai csapatnak szurkolhasson Párizsban: innentől úgy fog nekik drukkolni, mint ahogyan a pomponlányok szoktak.

Cate Campbell a 4x100 méteres női gyorsváltó tagjaként 2012-ben Londonban, majd Rióban és Tokióban is olimpiai bajnok volt (utóbbi két alkalommal a húga, az ezáltal kétszeres olimpiai bajnok Bronte Campbell is a csapat tagja volt), a japán fővárosban pedig a 4x100 méteres vegyesváltóval is aranyérmet nyert. A klasszis versenyző 2016-ban 100 méter gyorson egyetlen századdal megdöntötte a német Britta Steffen akkor már hét éve álló cáparuhás világrekordját, ez a csúcs (52,06) végül csak egy évig élt, amikor is a 2017-es budapesti vb-n a svéd Sarah Sjöström első női úszóként került 52 másodperc alá (51,71).