A 23 éves skót versenyző, - aki Edinburgh-ban született - , már az olimpiai felkészülés alatt szenvedett különböző tünetek miatt, de akkor még nem gondolt semmi rosszra. Goodburn még így is csak nagyon kevéssel maradt le az olimpiai szintről, de a rosszullétei miatt alaposan kivizsgáltatta magát. Az úszó szédülésre és gyengeségre panaszkodott, amik főleg akkor jelentkeztek, amikor alaposan kihajtotta magát.

A vizsgálatok kiderítették, hogy három tumor van az agyában, ráadásul olyan helyen, hogy képtelenség eltávolítani azokat, így a fiatal sportoló most az olimpiai indulás helyett sugárterápiára és kemoterápiára vár.

Archie Goodburn (jobba) itt a britek olimpiai bajnok legendájával, Adam Peaty-vel versenyzett a brimnghami Jóakarat Játékokon

Fotó: Andy Buchanan / AFP

„Hat héttel ezelőtt hihetetlen fordulatot vett az életem, ugyanis agydaganattal diagnosztizáltak. 2023 decemberében az edzéseimen különös dolgok történtek, de először migrénre gyanakodtunk, ugyanis csak akkor voltam rosszul, amikor teljesen kihajtottam magam. Teljesen kiment belőlem az erő, szédültem, zsibbadt a baloldalam, féltem és ez többször is előfordult. Ma már tudom, hogy ezek rohamok voltak, ugyanis az MRI májusban beigazolta a legnagyobb félelmemet” – mondta Goodburn, aki 2022-ben skót színekben vehetett részt a Jóakarat Játékokon, ahol 50 méteres mellúszásban bronzérmet nyert, 2019-ben pedig junior világbajnokságon vett részt.

Goodburn agyában három tumort is találtak, ezek okozták a rosszulléteket.

„Vannak bizakodásra okot adó tényezők is, ugyanis ez a fajta tumor jobban reagál a sugárkezelésre és a kemoterápiára, mint sok más agydaganat. Fiatal vagyok, jó erőben vagyok, nagyon sokan támogatnak, a barátai, a családom, ennél jobb szurkolótábort nem is kívánhatnék, ráadásul a barátnőm is fantasztikusan támogat. Próbálok pozitív maradni és emelt fővel várom azt, amin keresztül kell majd mennem” – mondta Archie Goodburn,