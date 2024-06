A főkártyát egy - rendkívül fordulatos - váltósúlyú mérkőzés nyitotta, amelyben Randy Brown egyhangú pontozással verte Elizeu Zaleskit, majd Niko Price és Alex Morono felejthető meccse következett, amelyet Price nyert, szintén egyhangú pontozással. Ezután jött egy villámgyors váltósúlyú bunyó, ahol Kevin Holland olyan szoros karfeszítésbe fogta Michal Oleksiejczuk végtagját, hogy nézni is rossz volt. A kar egészen biztosan eltört - Holland később nyilatkozta is, hogy hallotta a reccsenést - de a lengyel nem adta fel. Végül a bíró - tévesen - azt hitte, kopog, ezért beszüntette a meccset. Oleksiejczuk tiltakozott, de törött karral úgysem ment volna már semmire Holland ellen.

Az elő-főmeccsen Sean Strickland és Paulo Costa feszült egymásnak. Az amerikai tavaly veszítette el megosztott pontozással a középsúlyú címet Dricus Du Plessis ellen, a brazil pedig Robert Whitakertől kapott ki utolsó meccsén, így mindkét bunyósnak fontos volt a győzelem. Az mérkőzés végigment, Strickland végig jobb volt és a végén az ő kezét emelték a magasba, ezért boldogan fotózkodott Donald Trumppal.

A főmeccsen a közönségkedvenc Dustin Poirier és a könnyűsúlyú bajnok, Islam Mahacsev találkozott. Az amerikai még a meccs előtt emlegette a visszavonulást, így ez volt az utolsó esélye, hogy elhódítsa a bajnoki címet. Azt ígérte, kiüti a dagesztánit, de sejtettük, hogy az nem lesz könnyű, főleg nem úgy, hogy Islam sarkában legjobb barátja, a visszavonult veretlen bajnok Khabib Nurmagomedov is ott volt. Islam az első menetben földre vitte és lent tartotta Dustint, így úgy tűnt, hamar vége lesz a meccsnek, de végül nem így lett. Minden menet őrülten izgalmas volt: Poirier orra eltört, Islam homlokát pedig felszakította egy könyökös, így az utolsó percek igazi vérfürdőt hoztak. Dustin végig meccsben volt, de az ötödik menetben végül egy D'Arce fojtás megpecsételte sorsát, amit kénytelen volt lekopogni. A csoda tehát elmaradt, Islam maradt a bajnok, de a két bunyós tiszteletteljesen ölelte meg egymást a meccs végén. Dustin így is élő legenda, hiszen már most pedzegetik, hogy bekerül a UFC Hírességek Csarnokába.