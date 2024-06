A selejtezőben 30-adikként rangsorolt Udvardy Panna – aki 134. a világranglistán – csütörtökön, a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének 3. fordulójában a bolgár Gergana Topalovával (229.) csapott össze, pályafutása során először. A kaposvári játékos mindössze négy játékot engedélyezett riválisának, akit 1 óra 13 perces mérkőzésen búcsúztatott. A 25 éves Udvardy 2022-ben a második fordulóig jutott a londoni főtáblán.

Udvardy Panna is ott lesz a wimbledoni teniszbajnokság főtábláján

Később a selejtező 18. helyén kiemelt Gálfi Dalma (128.) a nyolcadikként rangsorolt szerb Olga Daniloviccsal (116.) csatázott, és a magyar teniszezőnő egy könnyebben megnyert játszma után óriási csatában, háromgémes hátrányból és játszmalabdáról fordítva a második szettet, és ezáltal a meccset is be tudta húzni. Az Udvardyhoz hasonlóan 25 esztendős Gálfi sorozatban harmadszor jutott fel a wimbledoni főtáblára egyesben: 2022-ben egy, 2023-ban pedig két meccsen ott (a 128-as táblán) is tudott győzni.

Bondár Anna (93.) és Piros Zsombor (183.) az első körben búcsúzott a selejtezőben.

Az idény harmadik Grand Slam-tornájának főtábláján Marozsán Fábián és Fucsovics Márton vesz részt alanyi jogon, az elitmezőny sorsolását pénteken tartják, a főtábla küzdelmei pedig hétfőn kezdődnek meg – írta meg az MTI.

Wimbledoni tenisztorna, eredmények, selejtező, 3. forduló:

Udvardy Panna (30.)-Gergana Topalova (bolgár) 6:1, 6:3

Gálfi Dalma (18.)-Olga Danilovics (szerb, 8.) 6:1, 7:6 (8-6)

